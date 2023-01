Questione Engie, ex Assessore Salvemini: “In una conferenza la verità”

MANFREDONIA (FOGGIA), 31/01/2023 – L’ex Assessore ai lavori Pubblici Angelo Salvemini, recentemente destituito della sua carica dal Sindaco Gianni Rotice dopo le polemiche legate ad alcune dichiarazioni sulla questione Engie, ha annunciato, tramite i social, la convocazione di una conferenza stampa.

“Al fine di chiarire – si legge nel comunicato – alcune dinamiche amministrative concernenti la mancata approvazione della proposta di finanza di progetto per la concessione del servizio energia e gestione integrata degli impianti termici degli impianti di pubblica illuminazione (cosiddetto PPP), che ha portato alla revoca del mandato assessorile, il sottoscritto Avv. Angelo Salvemini convoca le SS.LL. per la conferenza stampa che si terrà: GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO 2023 ORE 18.30 presso AUDITORIUM C. SERRICCHIO DI PALAZZO DEI CELESTINI CORSO MANFREDI 20 – MANFREDONIA. La cittadinanza è invitata a partecipare.”