“Report” intervista il Sindaco Rotice sui fondi Pnrr per il superamento dei ghetti

MANFREDONIA (FOGGIA), 31/01/2023 – In un servizio della trasmissione d’inchiesta di RAI3 “Report”, andata in onda ieri sera, si è parlato dei soldi del Pnrr per il superamento dei ghetti che i Comuni non riescono a gestire ed è stato intervistato anche il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.