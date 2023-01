Ricostruita la milza su chip, fa luce su malattie del sangue

FOGGIA, 31/01/2023 – (ansa) Un chip ha permesso di ricostruire, in maniera semplificata, la milza ed il suo importantissimo ruolo come ‘filtro’ del sangue: in particolare, il chip mostra i problemi che insorgono per i milioni di persone in tutto il mondo affette da anemia falciforme, una malattia che produce una forma alterata di globuli rossi che possono ostruire la milza, mettendo i pazienti in pericolo di vita.

La piattaforma è stata messa a punto da ricercatori guidati dallo statunitense Massachusetts Institute of Technology (Mit), che hanno pubblicato il risultato ottenuto sulla rivista dell’Accademia nazionale delle scienze americana (Pnas): il nuovo strumento permetterà di testare in modo più accurato i farmaci e potrà anche aiutare i medici a scegliere terapie personalizzate. Ogni giorno, miliardi di globuli rossi passano attraverso la milza, l’organo responsabile del filtraggio delle cellule vecchie o danneggiate. Questo compito, però, è reso più difficile quando le cellule del sangue sono deformate, come nelle persone con anemia falciforme: nel 5% dei casi, molto spesso bambini, i ‘filtri’ della milza rimangono otturati, provocando ingrossamento dell’organo e grave anemia. In questi casi serve una trasfusione di sangue, o addirittura l’asportazione della milza.