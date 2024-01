"ATAF, AMGAS, AMIU, la sindaca Episcopo intervenga con decisione. Partecipate in stasi"

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese, a nome del gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Foggia, ha sollevato questioni cruciali riguardo alla gestione delle partecipate a Foggia, esprimendo preoccupazioni legate a inefficienze e presunte irregolarità. Il suo intervento richiama l’attenzione sull’urgenza di un approfondimento e di azioni immediate da parte dell’Amministrazione comunale. In questo articolo, esamineremo le principali critiche avanzate da Amorese e proporranno possibili vie di risoluzione.

“Gestione esterna e mancanza di obiettivi nelle partecipate”

Amorese evidenzia la presenza di management esterno inadeguato presso alcune partecipate, sottolineando l’assenza di obiettivi qualitativi e quantitativi nei rispettivi organigrammi. Questo solleva la necessità di una revisione della gestione esterna, garantendo che il personale coinvolto sia competente e selezionato sulla base di criteri professionali anziché legami personali o politici.

ATAF. “Difficoltà nella gestione dei servizi di trasporto urbano”

La critica riguardante la gestione dei servizi di trasporto pubblico evidenzia disservizi significativi, tra cui la sospensione quotidiana di alcune linee urbane a causa di mancanza di personale e di coordinamento inefficace. L’invito a procedere con nuove assunzioni per autisti attraverso concorsi appare come una soluzione diretta e immediata per affrontare il problema.

AMGAS. Esternalizzazione e rischi per il servizio

La situazione all’interno di AMGAS solleva preoccupazioni sulla destrutturazione dell’azienda in termini di risorse umane e sull’incarico di consulenti esterni senza una pianificazione chiara. Amorese sottolinea l’importanza di una riorganizzazione urgente, con un focus sul ripristino delle funzioni storiche e sull’assunzione di personale tecnico qualificato attraverso procedure trasparenti.

AMIU. “Indagini e problemi nella Raccolta Rifiuti”

La menzione di indagini sulla gestione di AMIU solleva questioni sulla trasparenza e sulla qualità del servizio di raccolta rifiuti. La richiesta di rivedere gli accordi con AMIU Puglia e la necessità di affrontare i problemi esistenti, come cassonetti rotti e isole ecologiche incomplete, richiede azioni concrete da parte dell’Amministrazione.

“Appello alla Sindaca Episcopo per un’azione decisa”

Amorese conclude con un appello alla Sindaca Episcopo affinché si affrontino prontamente i problemi evidenziati, suggerendo che il tempo degli annunci è terminato e ora è necessario agire. L’articolo riflette il bisogno di una gestione più efficace delle partecipate, mettendo in evidenza la responsabilità dell’Amministrazione nel garantire servizi di qualità ai cittadini di Foggia.