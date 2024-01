Convegno sulla Legge di Bilancio 2024 in Confcommercio Foggia. In occasione dell’evento, verranno celebrati i 70 anni di Fimaa Italia. Tappi in aria per festeggiare l’evento in contemporanea con tutte le sedi territoriali d’Italia.

Dopo i saluti portati dal presidente di Fimaa Foggia, Maurizio Alfieri, a relazionare sul tema di stringente attualità legato alla legge di bilancio varata dall’esecutivo é toccato alla dott.ssa Antonietta D’andola, vice presidente Odcec Foggia, mentre l’area creditizia è atata curata da Antonio Pistillo, Broker Manager Credipass.

A StatoQuotidiano il presidente di Fimaa provincia di Foggia Maurizio Alfieri, ha analizzato il mercato immobiliare degli ultimi tre anni.

“In questo triennio abbiamo assistito ad un mercato altalenante.

All’inizio del 2024 abbiamo avuto un ottimo riscontro, mentre nel 2023 abbiamo registrato una leggera flessione. Vogliamo lanciare un messaggio di positività con una conferenza sulla legge di bilancio per dare un segnale chiaro agli operatori del settore e a tutti quelli che vogliono investire nella prima casa o comprarne un’altra nella nostra provincia o nel resto del territorio nazionale.