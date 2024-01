Chiusano San Domenico, una piccola cittadina di poco più di duemila abitanti nella provincia di Avellino, si è trovata al centro dell’attenzione nazionale a seguito della sorprendente decisione di don Antonio Romano, parroco della chiesa di Santa Maria degli Angeli per ben 23 anni (con un totale di 32 anni di servizio come sacerdote).

La notizia ha destato scalpore quando il prete ha annunciato la sua volontà di abbandonare il sacerdozio per amore di una donna, con cui intende convolare a nozze. Attraverso un lungo post su Facebook, don Antonio ha condiviso la sua scelta e i motivi che lo hanno portato a infrangere i voti religiosi.

“Nel corso di una lunga amicizia”, scrive l’ex parroco nel suo post, “ho scoperto di amare una donna con la quale condivido sentimenti, aspirazioni, progetti, valori, fede, principi e ideali. Non riusciamo a fare a meno l’uno dell’altra nonostante tutti gli sforzi fatti per reprimere il sentimento e i tentativi di separazione. Non posso continuare a combattere contro la mia natura. Questo conflitto interiore ha eroso negli ultimi tempi, anche l’entusiasmo e la fecondità del mio ministero fino a renderlo pesante e opprimente.”

La decisione di don Antonio ha suscitato dibattiti e riflessioni sulla scelta personale di rinunciare al sacerdozio per seguire il proprio cuore. La notizia è stata ampiamente riportata e discussa a livello nazionale.

Per approfondire la storia e leggere il post completo di don Antonio, si può consultare il seguente link: fanpage.it.