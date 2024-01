Con il soprannome di Fleximan, è diventato il giustiziere degli autovelox, suscitando polemiche e attenzione in diverse regioni settentrionali d’Italia, tra Piemonte, Veneto e Lombardia. Nei recenti episodi di attacchi agli autovelox, emerge la figura del presunto Fleximan, individuo che, secondo varie procure che stanno indagando, potrebbe essere uno dei tanti o più individui che agiscono in modo coordinato o indipendente.

Il programma televisivo “Le Iene” è riuscito a localizzare il presunto Fleximan a Druogno, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Il 50enne, che nega il suo coinvolgimento nei fatti, è attualmente denunciato per aver rovesciato due autovelox lungo la statale che attraversa Druogno.

In un’intervista al programma, l’uomo spiega le sue motivazioni: “Non mettono a posto niente qui. Le strade fanno tutte schifo. I Comuni con gli autovelox tirano su diversi milioni, fanno cassa in questo modo.” Tuttavia, il danno causato ai due dispositivi di rilevamento della velocità è stato nullo, poiché quegli autovelox erano in realtà semplici scatole vuote, posizionate come deterrente. Il sindaco di Druogno, Marco Zanoletti, spiega che l’installazione degli autovelox è avvenuta in risposta a numerosi incidenti, tamponamenti e veicoli usciti dalla carreggiata prima della loro installazione, riducendo gli incidenti a uno in sei anni.

La questione sollevata dal “Fleximan” riflette le tensioni tra gli automobilisti e i Comuni riguardo alle multe stradali e solleva il dibattito sulla loro efficacia nel promuovere la sicurezza stradale.