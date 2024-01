Foggia. Di seguito i dati ufficiali relativi all’aeroporto Gino Lisa riferiti al dicembre 2023. La fonte è Assaeroporti.

Voli nazionali n. 78, voli internazionali n. 2, n. 8 voli di aviazione generale.

“I passeggeri totali sono stati n. 3337, per voli nazionali n. 3323, n. 0 per voli internazionali e n. 14 di aviazione generale.

Per il 2023 i voli totali sono stati n. 1.901, i voli nazionali n. 978, i voli internazionali sono stati n. 101 e n. 822 di aviazione generale. I passeggeri per il 2023 sono stati in totale n. 48.502 di cui n. 45.234 di voli nazionali, n. 2.488 per voli internazionali e n. 780 per aviazione generale”.

Lo riporta Mondo Gino Lisa.