“Ci sono in tutto un’ottantina di ricorsi al Tar per le graduatorie dei concorsi di categoria D della Regione Puglia banditi nel dicembre 2021 e di questi una ventina già arrivati a conclusione. In nessun caso la Regione è stata soccombente”. E’ quanto ha affermato il direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione Ciro Imperio nel corso dell’audizione in II Commissione richiesta dal presidente Antonio Tutolo in merito alle recenti ordinanze relative alla valutazione dei titoli di studio nei concorsi espletati.

Il dirigente ha chiarito che le ultime ordinanze del Tar hanno solo una valenza procedurale e servono per l’integrazione del contraddittorio: in sostanza ad informare tutti i controinteressati, cioè tutti i presenti in graduatoria in posizione superiore al ricorrente, del procedimento in atto. “Quindi”, ha chiarito Imperio, “non ci sono novità dal punto di vista delle sentenze”.

Proseguendo sullo stato dei contenziosi Imperio ha riferito che “una decina di ricorsi sono stati ritenuti improcedibili. Uno è stato rigettato nel merito delle prove”. “In tre casi “, ha proseguito, “i ricorsi nei quali si chiedeva il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per la laurea specialistica o magistrale sono stati rigettati. Un altro ricorso di sei candidati è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese dei ricorrenti”.

Di certo, ha chiarito il dirigente, i sessanta casi pendenti saranno definiti in modi diversi, perché i 27 bandi non sono stati declinati allo stesso modo e richiedendo gli stessi requisiti. Quindi, se in alcuni casi il punto e mezzo aggiuntivo può essere riconosciuto alla laurea specialistica, in altri (data la specificità del titolo richiesto) ciò non è consentito dal bando. In tal senso è stata univoca l’interpretazione da parte delle Commissioni di valutazione.

Soddisfatta la richiesta di chiarimento del presidente Tutolo, il dirigente della Sezione Personale Nicola Paladino, in audizione con Imperio, ha risposto alla richiesta del consigliere di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, circa i ritardi nell’approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei per il concorso unico per 306 unità categoria C, in particolare con riferimento al bando 2 Ambito Gestione Affari legali. Paladino ha spiegato che non c’è alcun ritardo e che occorre aspettare i tempi necessari affinché gli uffici procedano alle necessarie verifiche. “Ritengo”, ha affermato, “che per metà marzo saranno pubblicate tutte le delibere di approvazione delle graduatorie”.