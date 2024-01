Freedom – Oltre il confine

Lunedì 5 febbraio 2024 ore 21.20 – Italia 1

un programma di Roberto Giacobbo

capo progetto Irene Bellini

scritto con Antonio Costa Massimo Fraticelli Michele Rossi

regia Ico Fedeli

Lunedì 5 febbraio in prima serata su Italia 1, nella sua quarta puntata, Freedom oltre il confine ci porterà:

Ad Assisi, in Umbria, per conoscere la storia di San Francesco, un piccolo grande uomo che ha trasformato il mondo;

In Grecia, in uno dei 10 luoghi più belli e imperdibili del mondo: le Meteore – monasteri sospesi fra cielo e terra;

A Herdonia, alla scoperta della “Pompei di Puglia”;

A Villa Arconati, “la piccola Versailles di Milano”, per scoprire dove era custodito il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci;

Ancora in Lombardia, a Mantova, alla scoperta di San Longino e del sangue di Gesù.

*HERDONIA: LA POMPEI DI PUGLIA*

Cosa resiste al trascorrere del tempo oltre alla solida pietra?

La squadra di Freedom ha raggiunto la Puglia per visitare l’antica città di Herdonia che attende ancora di essere completamente riscoperta.

Roberto Giacobbo entrerà nel sito archeologico di quella che è stata chiamata ‘la Pompei di Puglia’ e mostrerà i luoghi riportati alla luce dagli archeologi che, ad oggi, sono appena il 20% dell’intera città. Luoghi che raccontano la vita quotidiana di una popolazione che ha abbandonato le proprie case in seguito a terribili eventi naturali. Non solo mostreremo i resti degli antichi templi e dell’antico mercato ma percorreremo anche la Via Traiana, un percorso realizzato in alternativa

alla già frequentatissima Via Appia, un percorso che rese Herdonia ricca e accogliente per chiunque percorresse la strada che portava da Roma a Brindisi.

Un viaggio appassionante nel nostro passato che ci farà capire come la parola sopravviva a tutto, perfino alla pietra.