L’associazione “Io sono PARTITA IVA” esprime il più profondo apprezzamento per la professionalità, l’efficienza ed il costante impegno dimostrato durante le manifestazioni.

Abbiamo constatato, con orgoglio, come avete svolto al meglio con grande spirito di sacrificio e senso del dovere, il lavoro assegnato, con efficienza e massima dedizione, dando esempio di professionalità e spiccato senso del dovere.

Caratteristiche queste che potranno e dovranno essere poste a fondamento dell’operato amministrativo nel rispetto del dovuto rigore che si aggiungono alle qualità umane di affidabilità e cortesia, che rendono lodevole l’attività pubblica prestata anche per la nostra Associazione, in un clima di collaborazione e di condivisione per la collettività.

Per le suddette motivazioni abbiamo collocato la maschera carnevalesca presso la PASER di Manfredonia, quale simbolo di ringraziamento per il lavoro svolto dall’Associazione dei Carabinieri di Manfredonia, dalla CRI di Manfredonia, dal Servizio di Protezione Civile di Manfredonia e dalla PASER di Manfredonia.

(nota stampa).