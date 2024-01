Profondo cordoglio per Umberto Tozzi.

Il suo fratello, Franco Tozzi, anche lui un talentuoso musicista con alcuni successi negli anni ’60, è venuto a mancare all’età di 79 anni.

Entrambi avevano iniziato la loro carriera musicale insieme, con Umberto che suonava la chitarra nella band dei Kansas, dove Franco era coinvolto. Una delle canzoni più celebri di Franco fu “I tuoi occhi verdi”, che ottenne un notevole successo con la vendita di 800.000 copie, un traguardo oggi considerato straordinario.

Tuttavia, il servizio militare forzato interruppe la sua carriera proprio nel momento del successo di “I tuoi occhi verdi”. Nonostante il ritorno nel 1966 e la partecipazione al Festival di Sanremo con “Io non posso crederti”, la sua carriera continuò con alti e bassi, sempre all’ombra del trionfo di Umberto, diventato una star con milioni di copie vendute a partire dalla metà degli anni ’70. Nonostante ciò, Franco Tozzi ha continuato a pubblicare numerosi singoli e sei album nel corso degli anni.

Questa notizia triste arriva proprio mentre Umberto Tozzi si prepara per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove, nella serata dei duetti, salirà sul palco con i The Kolors per eseguire un medley dei suoi più grandi successi.

Lo riporta il tgcom.