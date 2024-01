M5s Manfredonia: "Pronti alla sfida elettorale". Si valuterà "caso per caso come costruire la tela delle alleanze"

Così sui social i referenti del M5s di Manfredonia.

Il referente provinciale Mario Furore ha ribadito che la politica, i valori, del M5s sono una condizione imprescindibile. “Siamo il M5S e dobbiamo esser fieri dei nostri valori, non accettiamo censure da nessuno, ed è importante valutare caso per caso come costruire la tela delle alleanze alla luce anche del recente passato politico di Manfredonia” ha affermato in modo deciso il nostro referente provinciale.

Il referente provinciale ha poi confermato che convocherà tavoli di lavoro con le altre forze politiche e civiche per discutere di temi e programmi in vista delle prossime elezioni.

“Noi come sempre restiamo a disposizione di quanti vorranno collaborare e partecipare al nostro progetto per la città. In questi mesi abbiamo accolto sotto le nostre cinque stelle, gente onesta, volenterosa e vogliosa di dare a Manfredonia quella chance rubata di sviluppo e migliore qualità della vita dei manfredoniani”, dicono nella nota.