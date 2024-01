Manfredonia, incidente in area Basilica a Siponto: 3 feriti, 2 minori (FOTO)

Manfredonia. Incidente stradale stamani, verso le ore 8.30, sul prolungamento di viale di Vittorio a Manfredonia. Coinvolta una Volkswagen Sharan. All’interno una famiglia, con due ragazzini. Uno risulterebbe grave.

Intervenuta la Polizia Locale, i vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, tre ambulanze e un’automedica del 118. Al momento risultano 3 feriti, di cui minori. Uno dei ragazzi aveva una ferita grave al campo.

Per cause ancora da accertare il veicolo ha perso il controllo impattando contro il muro che separa il prolungamento di Via Di Vittorio dall’area di sosta riservata ai visitatori della Basilica di Siponto.

Seguono aggiornamenti.