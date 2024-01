Manfredonia. “E’ stato irrazionale aspettarsi una mozione di sfiducia in Consiglio Comunale, quando quello che ci dovevamo aspettare era una mozione di fiducia perché non aveva più la maggioranza in Consiglio. Era’ arrivato un punto in cui mi sono resa conto che non si portavano più avanti interessi della collettività, ma solo interessi personali”.

Così a StatoQuotidiano.it la dottoressa Sara Delle Rose nel corso del format “Va dove ti porta il Golfo” a cura del prof. Salvatore Clemente.

“Ho svolto il lavoro anche di Presidente della Commissione Consiliare Risorse Finanziarie e Programmazione. Abbiamo rivisitato e rivisto Regolamenti che riguardavano i dehors, la gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso (disciplinandolo, sotto alcuni aspetti) ed il settore ecologico. Questo lavoro ha avuto riscontro negli interventi in Consiglio Comunale”. “Purtroppo il lavoro si limitava alla Commissione perché poi non trovava riscontro e la volontà politica di essere concretizzato”.

“Un senso di responsabilità mi ha spinta alla decisione (di firmare le dimissioni, ndr) proprio per il senso di incapacità dell’ex sindaco e di parte dell’amministrazione. E’ arrivato un punto in cui mi sono resa conto che non si portavano più avanti interessi della collettività, ma solo interessi personali. Inoltre il ruolo di Consigliere Comunale veniva svilito, perché le decisioni erano assolutiste, rivolte solo verso una sola persona ed il contorno era passivo al tutto.

E’ una bugia dell’ex sindaco e di parte della precedente amministrazione che la mia decisione sia scaturita dal mancato conferimento di un incarico assessorile per nascondere i veri motivi, cioè l’incapacità politica ed amministrativa. Con l’uscita in un assessore al ramo, è stato proposto ad ognuno di noi se volessimo fare l’assessore ed io ho dato risposta negativa alla richiesta”.

“La mia decisione è scaturita a seguito di un percorso razionale e ponderato. Ho inviato preliminarmente una PEC all’ex sindaco perché la coerenza per me è fondamentale. Nella PEC ho messo in evidenza che non vi era più rinviabile e significativo cambio di passo e non avrei più partecipato alle riunioni di maggioranza. Avevo dunque già espresso la mia posizione. E’ stato irrazionale aspettarsi una mozione di sfiducia in Consiglio Comunale, quando quello che ci dovevamo aspettare era una mozione di fiducia perché non aveva più la maggioranza in Consiglio. C’era uno stallo amministrativo. Non c’era risposta agli aumenti dei tributi, della pressione fiscale su alcune categorie come i commercianti”.

“Bisognava intervenire riducendo la pressione fiscale sui commercianti. Bisognava dare ascolto a questa categoria, come anche ad altre categorie. Con iniziative che potessero scremare procedure burocratiche”.

“Sento di potermi candidare nuovamente. Con un gruppo di amici, persone che stimo sia professionalmente che personalmente, stiamo lavorando su delle posizioni importanti. Sicuramente la posizione non sarà la precedente perché gli sbagli si fanno una sola volta ed anche perché un’area del centro-destra è in uno stato confusionale e quindi non vedo futuro in quell’aspetto”.

“Profilo del sindaco ideale? Magari donna. Ci sono già tanti nominativi di candidati. In questo momento non bisogna fossilizzarsi solo sul nome, quanto sui progetti, sulle idee e sugli schemi che possono portare a risollevare lo stato di Manfredonia e risolvere alcuni problemi legati alla Città”, termina la dottoressa Delle Rose.