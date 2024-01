La 2ª Prova Nazionale Cadetti U-17 Sciabola, organizzata a Foggia il 27 e 28 gennaio, ha permesso agli atleti del Club Scherma di San Severo di conseguire risultati di grande interesse, nell’ottica della classifica nazionale di categoria.

Nella sciabola maschile, Andrea Ferrelli ha superato la selezione dei gironi – a cui hanno partecipato 133 atleti – approdando nel tabellone ad eliminazione diretta. Nella classifica nazionale ha migliorato di venticinque posizioni.

Nella sciabola femminile, Samuela Sarnataro conquista la trentesima posizione, migliorando nel ranking nazionale di categoria. Dopo la fase a gironi – dove ha avuto la meglio su Benedetta Stangoni, prima nella classifica nazionale – ha raggiunto il tabellone principale e si è fermata nella 30^ posizione su ben 105 partecipanti. Samuela ha raggiunto l’obiettivo della qualificazione per le fasi finali del Campionato Italiano che si terrà a Genova.

Teresa Borzacchiello, Gloria e Viola Perillo e Sofia Stroppa hanno tutte raggiunto la fase diretta, risultato questo che le ha proiettate nelle posizioni superiori della classifica nazionale. Hanno perciò acquisito di diritto di partecipare al Campionato Nazionale Gold Cadetti e Giovani.

“Il gruppo è in costante crescita, i nostri cadetti sono andati in pedana dimostrando che possono competere a testa alta con i loro pari età – dichiara l’avvocato Matteo Starace, presidente del Club Scherma San Severo, che sottolinea – in allenamento come in gara i nostri ragazzi mettono tanta passione in ciò che fanno. Ringrazio i Tecnici Andrea Stroppa e Luigi Coco con lo staff per il prezioso lavoro di crescita sportiva e umana che svolgono per il nostro Club”.

Il 10 e 11 febbraio, il Club Scherma San Severo parteciperà alla Prova a Squadre del Grand Prix Kinder + Sport Joy of Moving – Under 14, che si terrà a Pescara con l’organizzazione del Club Scherma Pescara.