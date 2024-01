Nell’area del bivio per Siligo (Sassari), una banda armata di circa dieci malviventi ha assaltato tre furgoni portavalori lungo la strada statale 131.

Nel corso dell’attacco, quattro guardie giurate sono rimaste ferite, mentre i rapinatori sono riusciti a fuggire con il bottino, il cui ammontare deve ancora essere quantificato. Uno dei vigilantes è stato colpito da un proiettile a una gamba, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni a seguito del tamponamento causato dai criminali. Fortunatamente, le condizioni dei feriti non sono gravi, e sono stati trasportati presso l’ospedale di Ozieri e tre a Sassari dal servizio di emergenza 118.

Le indagini sono attualmente in corso, e le autorità stanno cercando di comprendere meglio la dinamica dell’assalto. Il dirigente della Squadra Mobile della Questura di Sassari, Michele Mecca, ha ricostruito l’accaduto, spiegando che i malviventi hanno fermato i veicoli minacciando gli automobilisti con kalashnikov, posizionando catene e sparso chiodi sull’asfalto. A circa due chilometri dai blocchi stradali, il commando ha bloccato le due corsie in direzione Cagliari con l’ausilio di un camion dei rifiuti, sul quale si è schiantato il primo blindato della colonna di tre portavalori della Vigilpol. La fuga dei malviventi è avvenuta senza che nessuno riuscisse a fermarli.

