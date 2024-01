Bari, 31 Gennaio 2024 – Presso la sede del Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” a Bari, il Colonnello Angelo Vita ha presentato i notevoli risultati ottenuti dalla specialità forestale dell’Arma dei Carabinieri nel corso del 2023.

Attività Operativa 2023 – Dati Generali

I Carabinieri Forestali hanno effettuato oltre 77.000 controlli nella regione, una media di circa 213 al giorno, coinvolgendo più di 30.000 persone. L’intenso sforzo operativo ha permesso di contenere i danni ambientali, perseguendo 1.742 reati, denunciando 868 persone con 2 arresti, e effettuando 362 sequestri penali. Significativa anche l’azione contro violazioni amministrative, con 3.806 illeciti contestati e sanzioni per 4.636.515,48 €, principalmente destinati alla Regione Puglia.

Settori Tradizionali dei Carabinieri Forestali

I settori classici hanno visto 12.196 controlli su utilizzazioni boschive, tutela del pascolo, attività venatoria ed antibracconaggio, con 150 persone denunciate e 502 sanzioni amministrative. L’attività venatoria è stata monitorata con 3.786 controlli, 150 sanzioni e 94 denunce. Il Nucleo Cinofilo Antiveleno ha svolto 45 ispezioni, rilevando 7 bocconi avvelenati.

Gli Incendi Boschivi

L’attenzione agli incendi boschivi è stata particolare, con un incremento significativo nel 2023. Oltre 2.462 ettari di bosco sono stati distrutti dal fuoco, concentrati principalmente nei dieci incendi più estesi. L’attività investigativa è stata intensa, denunciando 27 persone per incendio.

Le Attività Tipiche dei Carabinieri Forestali

Il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti ha visto 3.494 controlli, 421 reati perseguiti, 243 persone denunciate, e 434 illeciti amministrativi, con sanzioni per 747.166 €. L’abusivismo edilizio ha portato a 190 infrazioni penali e 51 sequestri.

Campagne di Controllo Regionali

Tre campagne di controllo regionali sono state effettuate, con particolare attenzione alla sicurezza agroalimentare. 1.477 controlli hanno portato a 5 reati perseguiti, 5 persone denunciate, 62 illeciti amministrativi contestati, con sanzioni e sequestri per 82.000 €.

Controlli su Inquinamento e Xylella Fastidiosa

Controlli su inquinamento hanno coinvolto frantoi oleari, rifiuti da demolizione, autolavaggi, sottoprodotti dell’uva, e glishoppers. Nel contrasto alla Xylella Fastidiosa, sono stati effettuati 10.426 controlli, con 705 sanzioni amministrative per un totale di 1.447.907 €.

Monitoraggio Ambientale e Biodiversità

Il monitoraggio ambientale ha toccato discariche abusive, Con.Eco.For ha monitorato lo stato delle foreste europee, mentre il progetto Apincittà ha promosso la protezione delle api. La vigilanza su alberi monumentali, aree protette, e la fauna selvatica ha evidenziato la necessità di interventi.

Educazione Ambientale

L’educazione ambientale ha coinvolto oltre 5.000 studenti, con iniziative come la Giornata Nazionale degli Alberi, progetti come “Un albero per il futuro” e “L’Albero di Falcone”, e attività come la Notte bianca della biodiversità.