Un giovane di 18 anni, Lorenzo Pjetrushi, di origini albanesi e residente a Ormelle con la sua famiglia, ha perso la vita dopo nove giorni di ricovero in seguito a un incidente. Il tragico episodio è avvenuto quando Lorenzo ha cercato di “surfare” sul cofano di un’auto in movimento, finendo per cadere pesantemente sull’asfalto e riportando gravi lesioni alla testa.

Il giovane è stato immediatamente trasportato d’urgenza in rianimazione a Treviso, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.

Gli amici presenti durante il compleanno del cugino di Lorenzo sono stati coloro che hanno dato l’allarme, testimoniando l’incidente. Il cugino, neopatentato da pochi mesi, era al volante dell’auto sulla quale Lorenzo aveva tentato l’acrobazia. È probabile che il ragazzo, studente dell’ultimo anno di un istituto tecnico a Oderzo, abbia perso l’equilibrio durante la pericolosa manovra. Attualmente, le indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

Lo riporta il tgcom.