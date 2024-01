ULTIM’ORA: “Sgarbi salva le torri di Varano

In redazione è giunta questa nota stampa: ROMA – Il Sottosegretario di Stato Vittorio Sgarbi contatta Giuseppe Laganella coordinatore del Comitato per la Tutela e Salvaguardia delle Torri di Varano. L’On. Vittorio Sgarbi ha comunicato:

“Posso dire che avevo parlato con il sovrintendente, adesso gli riparlo che la potestà su un bene è della sovrintendenza, io posso dare uno stimolo, che i luoghi mi sono sembrati bellissimi e meritevoli di ogni attenzione anche in parte in condizioni non buone, ma su cui occorre garantire che non ci sia un peggioramento e quindi chiamerò domani stesso il soprintendente, te lo mando. La chiamo io buon lavoro e auguri.”

Da oggi 31 Gennaio 2024 il Comitato in Tutela delle Torri di Varano stabilisce il silenzio stampa per garantire il corretto svolgimento delle opere necessarie per rivalutare le torri.