BARI – Un edificio è crollato nel primo pomeriggio di oggi ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una violenta esplosione, presumibilmente causata da una bombola di gas. L’episodio si è verificato in via Oberdan.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si hanno notizie ufficiali su feriti o dispersi.

L’area è stata transennata per consentire le attività di emergenza e garantire la sicurezza dei residenti.

Lo riporta l’Ansa.