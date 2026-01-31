Edizione n° 5963

31 Gennaio 2026 - ore  09:00

31 Gennaio 2026 - ore  09:13

Adelfia, crolla edificio dopo un'esplosione: ricerche in corso sotto le macerie

ADELFIA ESPLOSIONE Adelfia, crolla edificio dopo un’esplosione: ricerche in corso sotto le macerie

Paura nel Barese. Ipotesi fuga di gas, sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Vigili del fuoco (immagine d'archivio - NON RIFERITA AL TESTO)

Vigili del fuoco (immagine d'archivio - NON RIFERITA AL TESTO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Cronaca

BARI – Un edificio è crollato nel primo pomeriggio di oggi ad Adelfia, nel Barese, a seguito di una violenta esplosione, presumibilmente causata da una bombola di gas. L’episodio si è verificato in via Oberdan.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate sotto le macerie. Le operazioni di soccorso sono tuttora in corso.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si hanno notizie ufficiali su feriti o dispersi.

L’area è stata transennata per consentire le attività di emergenza e garantire la sicurezza dei residenti.

Lo riporta l’Ansa.

