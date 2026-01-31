Edizione n° 5963

ILEANA ARGENTIN // È morta Ileana Argentin, ex deputata del Pd: aveva 62 anni. Il cordoglio della politica
31 Gennaio 2026 - ore  23:27

ALESSANDRO CALISTA // Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni di Pescara, sposato e padre di un figlio
31 Gennaio 2026 - ore  23:28

Adelfia, trovati i corpi dei due anziani sotto le macerie: due esplosioni e il crollo della palazzina

MACERIE ADELFIA Adelfia, trovati i corpi dei due anziani sotto le macerie: due esplosioni e il crollo della palazzina

Sono stati ritrovati sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito, 89 anni, e di sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni, gli unici residenti della palazzina crollata in via Oberdan

Adelfia, trovati i corpi dei due anziani sotto le macerie: due esplosioni e il crollo della palazzina

Adelfia, trovati i corpi dei due anziani sotto le macerie: due esplosioni e il crollo della palazzina - pg tgcom24

Redazione
31 Gennaio 2026
Cronaca

Adelfia (Bari), 31 gennaio 2026 – Sono stati ritrovati sotto le macerie i corpi senza vita di Rocco Lotito, 89 anni, e di sua moglie Antonetta Costantini, 92 anni, gli unici residenti della palazzina crollata in via Oberdan, nel centro di Adelfia, nel Barese. L’edificio è collassato in seguito a due esplosioni ravvicinate, avvenute nel primo pomeriggio.

Secondo una prima ricostruzione, il crollo sarebbe stato provocato da un’esplosione, forse causata da una bombola di gas, anche se le cause sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di soccorso, hanno escluso la presenza di altre persone coinvolte oltre alla coppia di anziani.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti.

A raccontare quanto accaduto è Saverio Picicci, vicino di casa e prima persona accorsa sul luogo della tragedia. «Avevo appena lasciato il trattore nel garage e stavo tornando a casa – ha riferito –. Sono passato davanti alla palazzina e dopo pochi passi c’è stata l’esplosione. Un uomo gridava aiuto, ho cercato di avvicinarmi ma non vedevo nulla, solo fiamme e fumo nero. Poi c’è stata una seconda esplosione e non ho sentito più gridare».

La palazzina, composta da un piano terra e un primo piano, si trova in una zona centrale del paese, caratterizzata da case basse e strade strette. Lo scheletro esterno dell’edificio risulta ancora in piedi, mentre le condizioni interne non sono al momento visibili. Tutte le vie adiacenti sono state interdette al traffico e al passaggio pedonale, con transenne e nastri di sicurezza.

Dietro le barriere, numerosi vicini e conoscenti delle vittime si sono radunati in silenzio, seguendo le operazioni dei soccorritori e visibilmente scossi dall’accaduto.

Le indagini proseguono per chiarire con esattezza l’origine delle esplosioni e le responsabilità.

Fonte leggo.it

