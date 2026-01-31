Alessandro Calista, chi è il poliziotto preso a martellate a Torino: 29 anni, sposato e con un figlio - ph leggo.it

È Alessandro Calista, 29 anni, l’agente di polizia rimasto gravemente ferito durante gli scontri avvenuti sabato 31 gennaio 2026 a Torino, al termine del corteo nazionale per Askatasuna. Il giovane poliziotto, in servizio presso il Reparto Mobile di Padova, è stato accerchiato e colpito con martellate e oggetti contundenti nel corso della guerriglia urbana esplosa tra manifestanti e forze dell’ordine.

Originario di Pescara, Calista è sposato e padre di un bambino. Dopo l’aggressione è stato trasportato in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato. Ha riportato ferite alle costole, al polpaccio e una lesione alla coscia sinistra, già suturata dai medici. Nonostante le contusioni, le sue condizioni non sono considerate preoccupanti.

Secondo l’ultimo aggiornamento del servizio sanitario 118, diffuso intorno alle 22 di sabato 31 gennaio, il bilancio degli scontri è di oltre trenta feriti. Quindici persone sono state trasportate all’ospedale Gradenigo, mentre quattordici sono state curate alle Molinette, di cui una con un trauma toracico più serio ma non in pericolo di vita. Altri feriti, tra cui alcuni manifestanti, sono stati portati in strutture sanitarie della zona, come il CTO e il Giovanni Bosco. Nessuno risulta in condizioni critiche.

L’aggressione ha provocato una forte reazione a livello istituzionale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha contattato telefonicamente il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, esprimendo solidarietà ad Alessandro Calista e a tutti gli agenti rimasti feriti durante gli scontri. Il ministro Piantedosi, insieme al capo della Polizia Vittorio Pisani, ha parlato direttamente con l’agente ferito per avere aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Gli scontri di Torino hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza e sull’uso della violenza durante le manifestazioni, mentre proseguono le indagini per identificare i responsabili dell’aggressione.

fonte leggo.it