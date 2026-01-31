Milano, 31 gennaio 2026 – Il referendum sulla riforma della giustizia “non nasce per punire la magistratura e non deve avere effetti politici”. A ribadirlo è stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo all’inaugurazione dell’anno giudiziario presso la Corte d’Appello di Milano, una delle ventisei sedi coinvolte nella cerimonia nazionale.

Nel suo discorso, il Guardasigilli ha respinto le critiche mosse alla riforma, chiarendo che il provvedimento “non incide sui tempi della giustizia”. Nordio ha inoltre assicurato che l’esito referendario sarà pienamente rispettato: “Se vincerà il No, ne prenderemo atto. Se invece vincerà il Sì, dal giorno successivo avvieremo un dialogo con la magistratura per elaborare le norme attuative”. Tra gli impegni ribaditi dal ministro anche quello sul personale: “Entro il 2026 colmeremo l’organico dei magistrati”.

Prima dell’intervento di Nordio, a prendere la parola è stato il presidente della Corte d’Appello di Milano, Giuseppe Ondei, che ha respinto con fermezza l’idea secondo cui i giudici italiani sarebbero “appiattiti” sulle posizioni dei pubblici ministeri. “Non è accettabile sostenere che i giudici non siano terzi e imparziali – ha affermato – perché se fosse vero saremmo di fronte a una grave emergenza per lo Stato di diritto”. Un’affermazione accolta da un lungo applauso della platea.

Ondei ha ricordato che nessun organismo internazionale ha mai rilevato una simile criticità e ha portato alcuni dati a sostegno della terzietà della magistratura: nel settore penale, circa il 25% delle sentenze di primo grado si conclude con un’assoluzione, un dato che “dimostra plasticamente la piena autonomia del giudice”. Nel civile, dove il pubblico ministero di fatto non opera, l’ipotesi di un appiattimento risulterebbe inoltre “priva di fondamento”.

Positivi i numeri illustrati sul funzionamento della Corte meneghina. Nel settore civile, i procedimenti ultrabiennali rappresentano solo il 2% del totale, con tempi medi di definizione scesi a 224 giorni, rispetto ai 256 dell’anno precedente. In primo grado, le pendenze ultratriennali si attestano intorno al 7-8%, mentre il tempo medio per definire una causa è di 351 giorni. Sul fronte penale, il 99% dei procedimenti pendenti in Corte è stato iscritto nel biennio 2024-2025, con una riduzione delle pendenze del 4% e un “disposition time” di 207 giorni, nettamente inferiore alla media nazionale di 467.

Diversa, però, la valutazione sulla riforma della giustizia. Secondo Ondei, il provvedimento oggetto del referendum “non migliorerà i tempi della giustizia” né colmerà i gravi vuoti di organico. “I cittadini – ha spiegato – continueranno ad attendere anni per il riconoscimento dei propri diritti”, in un contesto segnato anche da carenze di mezzi informatici e da una digitalizzazione ancora incompleta. La riforma, infine, non avrebbe effetti diretti nemmeno sulla prevenzione dei casi di malagiustizia.

Critiche analoghe sono arrivate anche da altre Corti d’Appello. Da Roma, il presidente Giuseppe Meliadò ha parlato di toghe “fragili e vulnerabili”, esposte a una narrazione che le descrive come una minaccia ai poteri pubblici, anziché come un presidio essenziale di garanzia. Da Palermo, il presidente Matteo Frasca ha invece denunciato l’uso “strumentale” del nome di Giovanni Falcone nel dibattito referendario, ricordando come il magistrato avesse posto il tema della separazione delle carriere come oggetto di confronto, e non come una soluzione già definita.

Il clima resta dunque teso, come dimostrato anche dallo scontro andato in scena nei giorni scorsi in Cassazione tra il ministro e l’Associazione nazionale magistrati. Ma Nordio ha ribadito la propria linea: “È blasfemo sostenere che la riforma miri a minare l’indipendenza della magistratura. Il confronto continuerà, nel rispetto delle istituzioni e del voto dei cittadini”.