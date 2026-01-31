FOGGIA – Il “Campo Largo” progressista in Capitanata avvia una nuova fase di confronto e rilancio politico. Venerdì sera si è infatti svolta una riunione autoconvocata dei coordinatori e dei segretari provinciali delle forze che compongono la coalizione, con l’obiettivo di fare il punto sulla situazione politica del territorio e tracciare le prospettive future.

Dal confronto è emersa in modo unanime la volontà di assumere la coalizione progressista come orizzonte stabile dell’azione politica, in continuità con l’esperienza regionale pugliese che ha portato all’elezione di Antonio Decaro e con il percorso in costruzione a livello nazionale come alternativa all’attuale governo di centrodestra. Un quadro politico condiviso che viene indicato come il luogo naturale in cui elaborare la proposta programmatica per i governi locali.

I coordinatori e i segretari provinciali hanno inoltre deciso di rafforzare il percorso unitario già avviato e di proseguire con incontri periodici in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Tra questi, le imminenti elezioni amministrative di primavera, che interesseranno undici comuni della provincia di Foggia, tra cui Lucera e San Giovanni Rotondo, entrambi con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, e la prossima elezione di secondo livello del Consiglio provinciale.

Alla base del confronto, la convinzione condivisa che solo attraverso uno sforzo unitario e coerente sia possibile costruire risposte credibili ed efficaci ai bisogni delle cittadine e dei cittadini della Capitanata, in un contesto segnato da criticità sociali ed economiche ma anche da importanti potenzialità di sviluppo.

Il documento è sottoscritto da Pierpaolo D’Arienzo per il Partito Democratico, Mario Furore per il Movimento 5 Stelle, Michele Santarelli per il Partito Socialista, Fedele Cannerozzi e Innocenza Starace per Alleanza Verdi Sinistra e Giuseppe La Torre per CON.