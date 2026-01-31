Edizione n° 5963

Home // Cerignola // Cerignola, auto rubate e cannibalizzate abbandonate nei terreni confiscati alla mafia

DEGRADO Cerignola, auto rubate e cannibalizzate abbandonate nei terreni confiscati alla mafia

L’episodio evidenzia le difficoltà quotidiane di chi opera per restituire alla collettività i beni sottratti alle organizzazioni criminali

Cerignola, auto rubate e cannibalizzate abbandonate nei terreni confiscati alla mafia

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Cerignola // Cronaca //

Nuovo episodio di degrado nei terreni confiscati alla mafia a Cerignola: due auto rubate e cannibalizzate sono state abbandonate nei terreni intitolati a Michele Cianci, vittima di mafia. La denuncia arriva dal bene confiscato stesso e dalla cooperativa sociale Altereco, che gestisce i progetti sul sito.

«Il bene confiscato alla mafia, secondo alcuni delinquenti incalliti e impuniti, può diventare luogo di abbandono di auto rubate», sottolineano i responsabili del bene e della cooperativa. «Siamo costretti, come già accaduto in passato, a sorvegliare l’area in tutte le ore del giorno».

La prima auto è stata segnalata mercoledì scorso, e la polizia locale è già stata allertata. Nel frattempo, però, una seconda vettura è stata rinvenuta nello stesso contesto, aggravando la situazione.

Immediata la solidarietà del Consorzio Oltre, che ha ribadito il sostegno all’attività antimafia di Altereco: «Il bene confiscato, in agro di Cerignola, rappresenta un luogo di riscatto, inclusione, economia e giustizia sociale».

L’episodio evidenzia le difficoltà quotidiane di chi opera per restituire alla collettività i beni sottratti alle organizzazioni criminali, e la necessità di un intervento costante delle forze dell’ordine per proteggere questi luoghi simbolo di legalità.

Lo riporta FoggiaToday.it

