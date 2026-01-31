Edizione n° 5963

ILEANA ARGENTIN // È morta Ileana Argentin, ex deputata del Pd: aveva 62 anni. Il cordoglio della politica
31 Gennaio 2026 - ore  23:27

ALESSANDRO CALISTA // Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni di Pescara, sposato e padre di un figlio
31 Gennaio 2026 - ore  23:28

ILEANA ARGENTIN È morta Ileana Argentin, ex deputata del Pd: aveva 62 anni. Il cordoglio della politica

Argentin è stata a lungo presidente dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare e ha svolto un ruolo significativo anche nell’amministrazione capitolina

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Cronaca // Focus //

Roma, 31 gennaio 2026 – È morta oggi a Roma Ileana Argentin, ex deputata del Partito democratico, aveva 62 anni ed era affetta da amiotrofia spinale. Parlamentare per due legislature, dal 2008 al 2018, è stata una figura di primo piano nelle battaglie per i diritti delle persone con disabilità e nel mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Argentin è stata a lungo presidente dell’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare e ha svolto un ruolo significativo anche nell’amministrazione capitolina. Durante i mandati da consigliera comunale di Roma, sotto la guida dei sindaci Francesco Rutelli e successivamente Walter Veltroni, ha ricoperto le deleghe alle Politiche dell’Handicap e alla Salute mentale.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il proprio dolore in una nota: «La notizia della scomparsa di Ileana Argentin mi addolora profondamente. La città e l’intera comunità democratica perdono un grande punto di riferimento, apprezzata prima come consigliera capitolina e dirigente politica locale e poi come parlamentare della Repubblica». «Per decenni – ha aggiunto – è stata protagonista di innumerevoli battaglie per i diritti delle persone con disabilità e a sostegno del volontariato. Il suo impegno instancabile e appassionato lascia un grande vuoto».

A ricordarla anche la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga: «Ci ha lasciato una donna straordinaria, capace e coraggiosa. Ha portato nelle istituzioni temi e progetti per troppo tempo trascurati. Ci mancheranno il suo sorriso e la sua forza».

Parole di affetto anche da Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd: «Un’amica generosa, una compagna forte e appassionata, una combattente instancabile che amava la vita».

Il deputato dem Roberto Morassut ha sottolineato il valore del suo impegno politico e umano: «Con Ileana Argentin ci lascia una donna esemplare, che ha rovesciato l’idea della fragilità come debolezza. Fino all’ultimo è stata in campo per una società più giusta, capace di includere tutti».

La scomparsa di Ileana Argentin lascia un segno profondo nel mondo politico e associativo, dove il suo impegno è stato per anni punto di riferimento per le persone più fragili.

FONTE LEGGO.IT

