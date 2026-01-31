Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione, Sezione V, ha rigettato il ricorso di D’Ambra Savino, nato a Cerignola il 17 febbraio 1966, confermando la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva come legale rappresentante della Saac Costruzioni Generali s.r.l., fallita il 10 gennaio 2013. Udienza del 15 ottobre 2025 (presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, relatrice Matilde Brancaccio).

La sentenza impugnata era della Corte d’appello di Roma (1 aprile 2025), che aveva confermato la responsabilità rideterminando la pena in due anni di reclusione, riducendo le pene accessorie fallimentari e revocando l’interdizione dai pubblici uffici ex art. 29 cod. pen.; in appello era stata anche esclusa la contestata “rilevante gravità del danno”, con attenuanti generiche nella massima estensione.

Le condotte distrattive richiamate nella ricostruzione dei giudici riguardano tre capitoli: una differenza tra bilancio 2012 e disponibilità bancaria riscontrata; una dazione di 1.140.000 euro verso una società (Esse s.r.l.) con medesimo legale rappresentante e sede della fallita, collegata a fatture ritenute per operazioni inesistenti; e pagamenti per 315.789,50 euro negli anni 2011-2012 verso soggetti e società collegate, ritenuti privi di giustificazione economica.

Nel ricorso, la difesa prova a smontare soprattutto la tenuta probatoria: si insiste su presunti vizi motivazionali, sulla natura “minimale” di una delle poste (per sostenere l’inoffensività), sul travisamento relativo alla cancellazione dal registro imprese (secondo la difesa, riguardante non la fallita ma la società beneficiaria), e sulla carenza di specificità nella rendicontazione delle operazioni bancarie contestate.

La Cassazione, però, respinge l’impostazione. Un passaggio centrale riguarda il tema—frequentissimo nei processi di bancarotta—della prova della “precedente disponibilità” e degli “indici di fraudolenza”. La Sezione V ribadisce che l’accertamento del fatto distrattivo e del dolo generico valorizza indici ricavabili dal contesto economico e dalle scelte dell’amministratore, con attenzione alla ragionevolezza imprenditoriale e alla concreta messa in pericolo del patrimonio a garanzia dei creditori.

Sul travisamento evocato dalla difesa (cancellazione dal registro imprese), la Corte riconosce che nella motivazione di appello “traspare” un equivoco, ma sottolinea un criterio di fondo: il travisamento rileva in cassazione solo se l’errore ha forza tale da disarticolare l’intero ragionamento probatorio; nel caso concreto, la ricostruzione resta sorretta da molteplici elementi e l’assenza di una giustificazione economico-fattuale dei pagamenti verso la società ritenuta “cartiera” rimane decisiva.

Non solo. La Corte richiama anche la necessità che l’affidabilità dei bilanci non sia “presunta”, ma oggetto di verifica: qui, si afferma, il bilancio è risultato attendibile e non vi sono state contestazioni specifiche neppure in appello, con conseguente legittimità dell’uso del dato contabile come base per ricostruire disponibilità non rinvenute. L’esito è netto: ricorso rigettato e condanna alle spese.