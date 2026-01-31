Edizione n° 5963

BALLON D'ESSAI

ILEANA ARGENTIN // È morta Ileana Argentin, ex deputata del Pd: aveva 62 anni. Il cordoglio della politica
31 Gennaio 2026 - ore  23:27

CALEMBOUR

ALESSANDRO CALISTA // Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni di Pescara, sposato e padre di un figlio
31 Gennaio 2026 - ore  23:28

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, Barilari alla vigilia del derby: “C’è fiducia, ma servirà adattarsi. Ho già pronto un piano B”

BARILARI DERBY Foggia, Barilari alla vigilia del derby: “C’è fiducia, ma servirà adattarsi. Ho già pronto un piano B”

"Ho un rapporto quotidiano non solo con il direttore, ma anche con la proprietà", spiega Barilari. "Sono spesso al campo, seguono gli allenamenti"

Foggia, Barilari alla vigilia del derby: “C’è fiducia, ma servirà adattarsi. Ho già pronto un piano B”

Foggia, Barilari alla vigilia del derby: “C’è fiducia, ma servirà adattarsi. Ho già pronto un piano B” PH MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Fiducia, realismo e senso pratico. È un Barilari lucido e diretto quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Audace Cerignola, in programma domenica sera allo stadio Zaccheria. Il tecnico rossonero fa il punto sul momento della squadra, sul mercato e sulle difficoltà inevitabili di una fase di transizione.

«Ho un rapporto quotidiano non solo con il direttore, ma anche con la proprietà», spiega Barilari. «Sono spesso al campo, seguono gli allenamenti e abbiamo modo di confrontarci prima e dopo il lavoro. Questo mi rende estremamente soddisfatto, perché vedo una volontà concreta di migliorare il più possibile la squadra».

Foggia, Barilari alla vigilia del derby: “C’è fiducia, ma servirà adattarsi. Ho già pronto un piano B”
Foggia, Barilari alla vigilia del derby: “C’è fiducia, ma servirà adattarsi. Ho già pronto un piano B” PH MAIZZI

Il mercato è ancora in fermento e il tecnico non lo nasconde: «Sono fiducioso perché so che nei prossimi due giorni qualcosa faremo ancora, anche se sappiamo tutti che le ultime ore diventano sempre frenetiche e complicate». Un lavoro che però, inevitabilmente, richiederà tempo per essere assimilato: «Avremo quasi un gruppo nuovo, o comunque per metà rinnovato. Si partirà un po’ da zero e servirà pazienza per amalgamare tutti».

Barilari distingue però tra prospettiva e urgenza: «Io parlo per l’immediato. L’allenatore deve ragionare su quello che ha a disposizione nel giorno in cui parla, non su quello che potrà arrivare». E se dalla metà campo in su le soluzioni non mancano, qualche preoccupazione resta in altri reparti.

«Per la partita sono onestamente più in apprensione su quei ruoli dove non ho grandi alternative», ammette il tecnico. «Il mercato colmerà queste lacune, ma è evidente che non si riuscirà a farlo in tempo per domenica».

Da qui l’importanza della capacità di adattamento, una qualità che Barilari rivendica come fondamentale per un allenatore: «La bravura sta anche nel saper trovare soluzioni nei momenti di difficoltà». E l’esempio arriva chiaro: «Al momento abbiamo solo Butaro come terzino destro, e sta stringendo i denti da settimane per un problema fisico. Per questo mi sono preparato un piano B con Garofalo».

Una scelta che potrebbe far discutere, ma che il tecnico difende con pragmatismo: «Immagino già le critiche, ma se Butaro mi chiede il cambio devo sapere subito cosa fare. Non posso improvvisare».

Il messaggio è chiaro: il Foggia arriva al derby con qualche incognita, ma anche con la consapevolezza di dover affrontare la sfida con intelligenza e spirito di sacrificio. Allo Zaccheria servirà compattezza, adattamento e carattere. Il resto verrà con il tempo — e con il mercato.

Se vuoi, posso:

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO