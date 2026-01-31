Foggia, Barilari alla vigilia del derby: “C’è fiducia, ma servirà adattarsi. Ho già pronto un piano B”

FOGGIA – Fiducia, realismo e senso pratico. È un Barilari lucido e diretto quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Audace Cerignola, in programma domenica sera allo stadio Zaccheria. Il tecnico rossonero fa il punto sul momento della squadra, sul mercato e sulle difficoltà inevitabili di una fase di transizione.

«Ho un rapporto quotidiano non solo con il direttore, ma anche con la proprietà», spiega Barilari. «Sono spesso al campo, seguono gli allenamenti e abbiamo modo di confrontarci prima e dopo il lavoro. Questo mi rende estremamente soddisfatto, perché vedo una volontà concreta di migliorare il più possibile la squadra».

Il mercato è ancora in fermento e il tecnico non lo nasconde: «Sono fiducioso perché so che nei prossimi due giorni qualcosa faremo ancora, anche se sappiamo tutti che le ultime ore diventano sempre frenetiche e complicate». Un lavoro che però, inevitabilmente, richiederà tempo per essere assimilato: «Avremo quasi un gruppo nuovo, o comunque per metà rinnovato. Si partirà un po’ da zero e servirà pazienza per amalgamare tutti».

Barilari distingue però tra prospettiva e urgenza: «Io parlo per l’immediato. L’allenatore deve ragionare su quello che ha a disposizione nel giorno in cui parla, non su quello che potrà arrivare». E se dalla metà campo in su le soluzioni non mancano, qualche preoccupazione resta in altri reparti.

«Per la partita sono onestamente più in apprensione su quei ruoli dove non ho grandi alternative», ammette il tecnico. «Il mercato colmerà queste lacune, ma è evidente che non si riuscirà a farlo in tempo per domenica».

Da qui l’importanza della capacità di adattamento, una qualità che Barilari rivendica come fondamentale per un allenatore: «La bravura sta anche nel saper trovare soluzioni nei momenti di difficoltà». E l’esempio arriva chiaro: «Al momento abbiamo solo Butaro come terzino destro, e sta stringendo i denti da settimane per un problema fisico. Per questo mi sono preparato un piano B con Garofalo».

Una scelta che potrebbe far discutere, ma che il tecnico difende con pragmatismo: «Immagino già le critiche, ma se Butaro mi chiede il cambio devo sapere subito cosa fare. Non posso improvvisare».

Il messaggio è chiaro: il Foggia arriva al derby con qualche incognita, ma anche con la consapevolezza di dover affrontare la sfida con intelligenza e spirito di sacrificio. Allo Zaccheria servirà compattezza, adattamento e carattere. Il resto verrà con il tempo — e con il mercato.

