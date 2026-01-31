Edizione n° 5963

Home // Cronaca // Furti di cereali e “metodo collaudato”: ricorso inammissibile per 48enne foggiano

FURTO CEREALI Furti di cereali e “metodo collaudato”: ricorso inammissibile per 48enne foggiano

La Cassazione è tranchant: il ricorso “non si confronta” con la motivazione

CORTE DI CASSAZIONE, ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

ROMA/FOGGIA/RAVENNA – Per la Cassazione il ricorso è “generico” e non si confronta davvero con la motivazione delle sentenze di merito. Così, con atto di recente pubblicazione, la Suprema Corte dichiara inammissibile l’impugnazione proposta da V.C., nato a Foggia classe 1977, e lo condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

L’uomo era stato condannato (in esito a giudizio abbreviato, con conferma in appello) per fatti ricondotti a reati contro il patrimonio, aggravati, connessi a episodi di sottrazione di carichi di cereali per svariate tonnellate, avvenuti – secondo contestazione – in più date del marzo 2018. Il quadro descritto è quello di un autotreno con rimorchio che entrava nel magazzino e poi si allontanava senza passare dalla pesa e senza corrispondere il prezzo.

Nel percorso motivazionale, i giudici di merito avevano valorizzato – tra gli altri elementi – le immagini e una dinamica ripetuta: il mezzo dell’imputato sarebbe stato preceduto negli spostamenti da un’autovettura riconducibile a un dipendente, e l’autoarticolato non si sarebbe fermato ai controlli; inoltre sono richiamate conversazioni e contatti telefonici tra soggetti coinvolti, ritenuti indicativi di modalità “ormai collaudate”.

La Cassazione è tranchant: il ricorso “non si confronta” con la motivazione, neppure sugli aspetti ulteriori rispetto all’episodio di flagranza, e anche le censure sulle aggravanti risultano aspecifiche. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità. Sul piano delle conseguenze economiche, oltre alla condanna alle spese, la Suprema Corte applica la regola della sanzione alla Cassa delle ammende (3.000 euro).

