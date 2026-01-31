Edizione n° 5962

BALLON D'ESSAI

FOGGIA NOBILETTI // Provincia di Foggia, Nobiletti: “Ripartiamo ritrovando equilibrio e una visione condivisa”
31 Gennaio 2026 - ore  09:00

CALEMBOUR

CIAO "ROBIN" // Manfredonia piange Umberto Leone: si spegne a 22 anni il giovane militare dal cuore di supereroe
31 Gennaio 2026 - ore  09:13

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Giustizia, Frasca: «Il nome di Falcone strumentalizzato nel dibattito sul referendum»

RIFORMA Giustizia, Frasca: «Il nome di Falcone strumentalizzato nel dibattito sul referendum»

Un richiamo, quello di Frasca, alla correttezza storica e istituzionale, nel rispetto del pensiero e dell’eredità di Giovanni Falcone

Giustizia, Frasca: «Il nome di Falcone strumentalizzato nel dibattito sul referendum»

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Cronaca // Primo piano //

Nel dibattito sul referendum di riforma della giustizia «si utilizza in modo strumentale il nome di Giovanni Falcone». Lo ha affermato il presidente della Corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca, nel corso della relazione sullo stato della giustizia nel distretto, pronunciata durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

Secondo Frasca, al magistrato simbolo della lotta alla mafia viene attribuito «con disinvoltura» un sostegno alla separazione delle carriere che, in realtà, non sarebbe mai stato espresso in termini netti. Falcone – ha ricordato il presidente della Corte – aveva sì posto il tema della separazione delle funzioni, collegandolo alla diversa professionalità richiesta alla magistratura requirente dal nuovo codice di procedura penale, ma non ne era un sostenitore apodittico.

Si trattava, piuttosto, di una questione che Falcone aveva rimesso al confronto tra gli addetti ai lavori, al pari di altri nodi delicati del sistema giudiziario, come quello dell’obbligatorietà dell’azione penale. Temi complessi, dunque, che il magistrato palermitano considerava oggetto di dibattito e approfondimento, non di prese di posizione ideologiche.

Un richiamo, quello di Frasca, alla correttezza storica e istituzionale, nel rispetto del pensiero e dell’eredità di Giovanni Falcone, che – ha sottolineato – non possono essere piegati alle esigenze del confronto politico contingente.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO