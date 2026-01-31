Giustizia, Frasca: «Il nome di Falcone strumentalizzato nel dibattito sul referendum»

Nel dibattito sul referendum di riforma della giustizia «si utilizza in modo strumentale il nome di Giovanni Falcone». Lo ha affermato il presidente della Corte d’appello di Palermo, Matteo Frasca, nel corso della relazione sullo stato della giustizia nel distretto, pronunciata durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

Secondo Frasca, al magistrato simbolo della lotta alla mafia viene attribuito «con disinvoltura» un sostegno alla separazione delle carriere che, in realtà, non sarebbe mai stato espresso in termini netti. Falcone – ha ricordato il presidente della Corte – aveva sì posto il tema della separazione delle funzioni, collegandolo alla diversa professionalità richiesta alla magistratura requirente dal nuovo codice di procedura penale, ma non ne era un sostenitore apodittico.

Si trattava, piuttosto, di una questione che Falcone aveva rimesso al confronto tra gli addetti ai lavori, al pari di altri nodi delicati del sistema giudiziario, come quello dell’obbligatorietà dell’azione penale. Temi complessi, dunque, che il magistrato palermitano considerava oggetto di dibattito e approfondimento, non di prese di posizione ideologiche.

Un richiamo, quello di Frasca, alla correttezza storica e istituzionale, nel rispetto del pensiero e dell’eredità di Giovanni Falcone, che – ha sottolineato – non possono essere piegati alle esigenze del confronto politico contingente.

Lo riporta l’ANSA