Edizione n° 5962

BALLON D'ESSAI

FOGGIA NOBILETTI // Provincia di Foggia, Nobiletti: “Ripartiamo ritrovando equilibrio e una visione condivisa”
31 Gennaio 2026 - ore  09:00

CALEMBOUR

CIAO "ROBIN" // Manfredonia piange Umberto Leone: si spegne a 22 anni il giovane militare dal cuore di supereroe
31 Gennaio 2026 - ore  09:13

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Juventus, Joao Mario riflette sul Bologna: Holm può arrivare anche senza il portoghese

TRATTATIVA Juventus, Joao Mario riflette sul Bologna: Holm può arrivare anche senza il portoghese

Nella giornata di ieri l’ipotesi ha preso corpo, passando rapidamente da semplice suggestione a trattativa concreta

Juventus, Joao Mario riflette sul Bologna: Holm può arrivare anche senza il portoghese

ph Gazzetta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Focus // Sport //

Negli ultimi giorni di mercato possono nascere trattative improvvise, capaci di cambiare scenari che fino a poche ore prima sembravano stabili. È il caso della doppia operazione che coinvolge Juventus e Bologna, con Joao Mario ed Emil Holm al centro dei dialoghi tra i due club.

Nella giornata di ieri l’ipotesi ha preso corpo, passando rapidamente da semplice suggestione a trattativa concreta. L’operazione non è ancora chiusa, ma i contatti sono continui e le parti coinvolte stanno lavorando per trovare un’intesa definitiva.

Il vero nodo resta la posizione di Joao Mario: da qui dipendono tempistiche e modalità dell’affare.

Scambio Holm–Joao Mario: dialoghi in corso

Sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore tra Juventus e Bologna, con il coinvolgimento diretto anche degli entourage dei calciatori. Sul tavolo ci sono formule, valutazioni economiche e soprattutto la questione ingaggi.

L’idea nasce come classica opportunità di fine mercato, con l’obiettivo di chiudere rapidamente se si dovessero creare le condizioni giuste. Per Emil Holm la strada sembra ormai tracciata: lo svedese è in attesa del via libera per trasferirsi a Torino. Più articolata, invece, la situazione legata all’esterno portoghese.

La posizione di Joao Mario

Sono ore di riflessione per Joao Mario, che non si aspettava di vivere una situazione simile a pochi mesi dal suo arrivo alla Juventus. Prima di dare il proprio assenso al trasferimento al Bologna, il giocatore vuole chiarire diversi aspetti, a partire dal minutaggio e dalla visione tecnica che il club rossoblù avrebbe nei suoi confronti.

Dopo mesi complicati in bianconero, il portoghese non vuole commettere un nuovo passo falso. L’idea iniziale era quella di provare a scalare le gerarchie, ma le risposte arrivate dal campo non sono state quelle sperate. A complicare il quadro c’è anche l’ingaggio: Joao Mario percepisce circa 2 milioni di euro netti, cifra non indifferente per il Bologna.

Holm alla Juventus anche senza Joao Mario?

Al di là delle valutazioni sul futuro del portoghese, in casa Juventus è chiaro che una sua eventuale permanenza non garantirebbe grandi spazi. Per Luciano Spalletti resterebbe infatti anche nella seconda parte di stagione il problema legato al vice Pierre Kalulu.

Per questo motivo non è da escludere che il club bianconero possa decidere di affondare il colpo per Emil Holm anche a prescindere dalla partenza di Joao Mario. Uno scenario che la Juventus sta valutando attentamente, pronta a muoversi in autonomia qualora l’operazione con il Bologna dovesse rallentare.

Il finale resta ancora da scrivere, ma i prossimi giorni promettono sviluppi decisivi.

Lo riporta calciomercato.com

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Bisogna fare tutto il bene possibile, amare la libertà sopra ogni cosa e non tradire mai la verità.” Beethoven

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO