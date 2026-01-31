Juventus, Joao Mario riflette sul Bologna: Holm può arrivare anche senza il portoghese

Negli ultimi giorni di mercato possono nascere trattative improvvise, capaci di cambiare scenari che fino a poche ore prima sembravano stabili. È il caso della doppia operazione che coinvolge Juventus e Bologna, con Joao Mario ed Emil Holm al centro dei dialoghi tra i due club.

Nella giornata di ieri l’ipotesi ha preso corpo, passando rapidamente da semplice suggestione a trattativa concreta. L’operazione non è ancora chiusa, ma i contatti sono continui e le parti coinvolte stanno lavorando per trovare un’intesa definitiva.

Il vero nodo resta la posizione di Joao Mario: da qui dipendono tempistiche e modalità dell’affare.

Scambio Holm–Joao Mario: dialoghi in corso

Sono previsti nuovi contatti nelle prossime ore tra Juventus e Bologna, con il coinvolgimento diretto anche degli entourage dei calciatori. Sul tavolo ci sono formule, valutazioni economiche e soprattutto la questione ingaggi.

L’idea nasce come classica opportunità di fine mercato, con l’obiettivo di chiudere rapidamente se si dovessero creare le condizioni giuste. Per Emil Holm la strada sembra ormai tracciata: lo svedese è in attesa del via libera per trasferirsi a Torino. Più articolata, invece, la situazione legata all’esterno portoghese.

La posizione di Joao Mario

Sono ore di riflessione per Joao Mario, che non si aspettava di vivere una situazione simile a pochi mesi dal suo arrivo alla Juventus. Prima di dare il proprio assenso al trasferimento al Bologna, il giocatore vuole chiarire diversi aspetti, a partire dal minutaggio e dalla visione tecnica che il club rossoblù avrebbe nei suoi confronti.

Dopo mesi complicati in bianconero, il portoghese non vuole commettere un nuovo passo falso. L’idea iniziale era quella di provare a scalare le gerarchie, ma le risposte arrivate dal campo non sono state quelle sperate. A complicare il quadro c’è anche l’ingaggio: Joao Mario percepisce circa 2 milioni di euro netti, cifra non indifferente per il Bologna.

Holm alla Juventus anche senza Joao Mario?

Al di là delle valutazioni sul futuro del portoghese, in casa Juventus è chiaro che una sua eventuale permanenza non garantirebbe grandi spazi. Per Luciano Spalletti resterebbe infatti anche nella seconda parte di stagione il problema legato al vice Pierre Kalulu.

Per questo motivo non è da escludere che il club bianconero possa decidere di affondare il colpo per Emil Holm anche a prescindere dalla partenza di Joao Mario. Uno scenario che la Juventus sta valutando attentamente, pronta a muoversi in autonomia qualora l’operazione con il Bologna dovesse rallentare.

Il finale resta ancora da scrivere, ma i prossimi giorni promettono sviluppi decisivi.

