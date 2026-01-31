L’integrazione che si sporca le mani di farina: il progetto dell’IPEOA “Michele Lecce”

L’alba che oggi sorge sul Gargano non illumina soltanto la pietra di San Giovanni Rotondo e il mare di Manfredonia, ma rischiara anche un nuovo capitolo di civiltà tra le mura dell’IPEOA “Michele Lecce”.

In un’epoca in cui i confini appaiono spesso invalicabili, l’Istituto ha scelto di trasformare la burocrazia in un abbraccio concreto, avviando un percorso di pre-accoglienza dedicato ai minori stranieri non accompagnati. Non si tratta di un atto formale, ma della piena attuazione del Patto Educativo di Comunità, un ponte ideale e operativo tra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e le storie, spesso cariche di polvere e speranza, di chi arriva da lontano.

L’accoglienza prende forma attraverso un gesto semplice ma altamente simbolico: la consegna del kit didattico. Zaini e penne diventano così i primi strumenti di costruzione di un futuro diverso. Come sottolineato dal Dirigente Scolastico, prof. Luigi Talienti, «l’iniziativa si muove lungo il solco tracciato dalla Nota Ministeriale n. 4233 del 2014, trasformando un protocollo deliberato in una prassi di inserimento reale. Qui l’integrazione non è un concetto astratto, ma una pratica concreta che si sporca le mani di farina e si misura sul campo».

Il cuore pulsante del progetto è rappresentato da una costellazione di laboratori pensati per abbattere le barriere linguistiche e culturali. Dai laboratori di ascolto e confronto, dove anche il silenzio diventa dialogo, a quelli di lettura e produzione scritta, in cui le parole ritrovano cittadinanza e significato.

Ma è nel laboratorio enogastronomico che avviene la magia: la cucina, patrimonio culturale riconosciuto dall’UNESCO, si afferma come linguaggio universale. Tra i fornelli dell’alberghiero, i sapori del Mediterraneo si incontrano e si fondono, dimostrando che una ricetta può diventare il primo strumento di pace. A questi si affiancano i laboratori sportivi, dove il linguaggio del corpo e il rispetto delle regole si trasformano in una metafora concreta di convivenza civile.

«Questa è una scuola oltre la scuola – aggiunge il prof. Talienti – che non chiude i cancelli al suono della campanella. Le attività si svolgono in orario extrascolastico, a testimonianza di un’istituzione che mette in campo ogni risorsa possibile per garantire il successo formativo di tutti».

Dietro questo motore instancabile, guidato dal Dirigente Scolastico, batte il cuore della Commissione Integrazione, composta dalle professoresse Felicetta D’Addetta, Filomena Laporta e Grazia Augello, con il supporto della referente di sede Leda Cirelli. In sinergia e sotto la costante guida del prof. Talienti, il gruppo gestisce un numero di adesioni straordinario, dando vita a un impegno che va ben oltre il dovere professionale e si configura come un autentico presidio di umanità.

L’IPEOA “Michele Lecce” dimostra così che l’integrazione è un cantiere sempre aperto, nel quale ogni studente, qualunque sia la costa da cui proviene, rappresenta una pietra angolare del futuro.