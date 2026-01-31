Una sentenza-monstre, 38 pagine, che incrocia storia criminale del Nord-Est, riqualificazioni pesanti e una lunga lista di imputati. È la Cassazione penale, Sezione V, n. 3241/2026 (udienza 24 ottobre 2025, presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, relatrice Rosaria Giordano), sul maxi-procedimento che arriva dalla Corte d’appello di Venezia (11 giugno 2024). Lo si apprende da atto di recente pubblicazione.

Tra i ricorrenti figurano: Trabujo Loris (nato a Venezia), Shemollari Festim (nato in Albania), Padovani Marco (nato a Ferrara), Giantin Ivan (nato a Marostica), Stecca Flora (nata a Padova), Cargnelli Riccardo (nato a Venezia), Guerrieri Antonio (nato a Lucera), Pintonello Seliciato Fabio (nato a Padova), Trabujo Pamela (nata a Dolo) e Zago Riccardo (nato a Treviso). (per dati, vedi atto in allegato atto)

Il cuore della decisione sta nella contestazione—e nella tenuta—della riqualificazione operata in appello: dall’associazione a delinquere “semplice” alla associazione mafiosa ex art. 416-bis, tema su cui la Cassazione affronta questioni di motivazione, prova della forza intimidatrice e “metodo mafioso” in un contesto veneto segnato dalla memoria della Mala del Brenta.

La sentenza ricostruisce che l’indagine nasce dall’osservazione di Gilberto Boatto, indicato come esponente di primo piano della “Mala del Brenta” legata a Felice Maniero, organizzazione che—secondo il quadro richiamato—si sarebbe imposta nel Veneto tra anni Settanta e Ottanta, con traffico di droga e bische clandestine e una rigida ripartizione di ruoli.

In diritto, la Cassazione riprende i criteri elaborati per distinguere “nuove mafie” e realtà delocalizzate: per le nuove compagini occorre accertare, tra l’altro, fama criminale autonoma, capacità intimidatoria e assoggettamento omertoso; nelle ipotesi di delocalizzazione di mafie storiche, la forza intimidatrice può essere desunta anche dalla replica del modello e dal legame con la “casa madre”.

Ed è proprio su questo terreno che la Corte valuta la scelta della Corte territoriale: la decisione d’appello, pur collocando la forza intimidatrice in un ambito “più ristretto” rispetto al passato, ha ritenuto significativo l’uso del nome “Mala del Brenta” e la presenza di figure storiche, sostenendo che ciò avrebbe inciso sulla volontà delle vittime “del passato” anche senza intimidazioni esplicite, mentre per altri soggetti l’intimidazione sarebbe stata esercitata in modo puntuale.

Il dispositivo finale è articolato e, soprattutto, non uniforme: per Guerrieri Antonio e Padovani Marco annullamento senza rinvio limitatamente alla provvisionale (rideterminata in 10mila euro per ciascuna parte civile indicata), con rigetto nel resto; per Shemollari Festim annullamento con rinvio limitatamente alla libertà vigilata; per Cargnelli Riccardo annullamento senza rinvio limitatamente alla pena accessoria; rigetto per Stecca Flora; inammissibilità per Trabujo Pamela, Giantin Ivan, Zago Riccardo, Pintonello Seliciato Fabio; per Trabujo Loris annullamento con rinvio limitatamente ai capi 32 e 89, con rigetto nel resto.

Uno dei passaggi più rilevanti sul piano delle garanzie riguarda proprio Shemollari Festim: la Cassazione ritiene fondato il motivo perché la libertà vigilata sarebbe stata applicata “senza alcuna argomentazione” sulla pericolosità sociale, presupposto indispensabile per le misure di sicurezza, che richiedono uno scrutinio positivo e concreto.

Sul fronte dei reati fine e delle aggravanti, la sentenza entra anche nel merito di singoli episodi (rapine, armi, contestazioni su ricettazione/furto), richiamando—per l’aggravante dell’agevolazione mafiosa—il principio delle Sezioni Unite “Chioccini” sulla natura soggettiva e sulla comunicabilità al concorrente consapevole.

Il risultato è una pronuncia che, mentre conferma l’impianto su larga parte delle posizioni, “corregge” tre punti sensibili: provvisionali, pene accessorie e misure di sicurezza, oltre a rinviare per specifici capi di imputazione su Trabujo Loris. In un processo che ruota attorno alla riemersione—o alla strumentalizzazione—di un marchio criminale storico, la Cassazione manda così un doppio messaggio: la qualificazione mafiosa può reggere anche in un contesto territoriale diverso dalle mafie tradizionali, ma solo se motivata su indici concreti; e, sul piano sanzionatorio, ogni automatismo (specie sulle misure di sicurezza) resta vietato.