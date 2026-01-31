Edizione n° 5963

BALLON D'ESSAI

Provincia di Foggia, Nobiletti: "Ripartiamo ritrovando equilibrio e una visione condivisa"
31 Gennaio 2026 - ore  09:00

CALEMBOUR

Manfredonia piange Umberto Leone: si spegne a 22 anni il giovane militare dal cuore di supereroe
31 Gennaio 2026 - ore  09:13

Manfredonia e il FAI. "Un legame forte per la tutela e la fruizione del patrimonio culturale della città"

MANFREDONIA FAI Manfredonia e il FAI. “Un legame forte per la tutela e la fruizione del patrimonio culturale della città”

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le attività che il FAI promuove annualmente sul territorio nazionale per la promozione e la fruizione dei beni artistici, storici ed ambientali

Manfredonia e il FAI. "Un legame forte per la tutela e la fruizione del patrimonio culturale della città"

Manfredonia e il FAI. "Un legame forte per la tutela e la fruizione del patrimonio culturale della città" - Foto di Fabio Benvenuto

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il 30 gennaio si è tenuto nell’aula consiliare  un incontro tra i rappresentanti dell’istituzione comunale e del Fondo Ambiente Italiano (FAI).

Dopo il saluto del Sindaco, Domenico La Marca, che ha aperto i lavori, sono intervenuti Saverio Russo, Presidente del FAI Puglia, Angela De Meo, Capo Delegazione FAI Foggia, e Apollonia Rinaldi, Delegata FAI Foggia. Erano presenti anche la Vicesindaca Cecilia Simone e l’Assessora alla Cultura Maria Teresa Valente, che ha concluso i lavori.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le attività che il FAI promuove annualmente sul territorio nazionale per la promozione e la fruizione dei beni artistici, storici ed ambientali, Giornate FAI che si svolgono in autunno ed in primavera a quelle dedicate alle le scuole, nel corso delle quali luoghi normalmente chiusi o poco accessibili e poco visitati (come monumenti, ville, palazzi storici e chiese)  vengono aperti al pubblico grazie ai volontari del FAI, che accompagnano i visitatori facendo loro da guide,  sostituiti in questo ruolo durante le giornate per le scuole il ruolo dagli studenti e dalle studentesse in veste di ciceroni, con risultanti a dir poco lusinghieri.

In questi ultimi anni anche nella nostra città, in occasione delle Giornate FAI, sono state numerose le aperture che hanno consentito ad un consistente numero di visitatori di conoscere il nostro patrimonio artistico. Basti pensare, per citarne alcune, che nel 2018 oltre 400 studenti della provincia hanno visitato chiese e musei della città, mentre nel 2025 sono state circa 30 le classi di scuole primarie e secondarie, sempre accompagnati dai ciceroni, hanno visitato i Palazzi storici sedi delle istituzioni comunali.

Si è infine parlato anche di un’altra importante attività che il FAI promuove e sostiene, quella dei Luoghi del cuore. Dal sito del FAI è emerso che negli scorsi anni da Manfredonia sono stati proposti e votati ben 29 luoghi del cuore, dalla Chiesa di Santa Chiara agli Ipogei paleocristiani, dalla Cappella della Maddalena all’Oasi  Lago Salso. Il che è segno di grande sensibilità ed interesse delle cittadine e dei cittadini per il  proprio patrimonio artistico ed ambientale.

L’adesione al FAI   del Comune di Manfredonia rappresenta quindi la conferma dell’interesse dell’intera comunità a riscoprire e valorizzare le proprie radici storiche e ambientali, ed un invito rivolto anche alle giovani generazioni ad impegnarsi concretamente per fare dell’amore per la propria città un motivo di testimonianza e di costante impegno civico.

Apollonia Rinaldi – Delegata FAI Foggia

 

LASCIA UN COMMENTO