“Musica, Maestro!”: il Carnevale Storico di Manfredonia accende la 72ª edizione

Manfredonia è pronta a tornare a vibrare al ritmo della sua manifestazione più identitaria. Il Carnevale Storico di Manfredonia si prepara a fare il suo ritorno con la 72ª edizione, promettendo spettacolo, musica e tradizione in una cornice che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

La presentazione ufficiale dell’evento avverrà nel corso della conferenza stampa in programma martedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso l’Infopoint Turistico di Piazzetta Mercato 9. Un appuntamento atteso, durante il quale verranno svelati i dettagli del programma, gli ospiti, le novità artistiche e le curiosità che accompagneranno l’edizione 2026.

Il tema scelto, evocativo e coinvolgente, punta ancora una volta a valorizzare l’anima musicale e creativa del Carnevale sipontino, capace di trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra tradizione e innovazione, Manfredonia si prepara a vivere giorni di festa che uniranno comunità, cultura e spettacolo.

Le date da cerchiare in rosso sono 15, 17 e 21 febbraio 2026, quando la città sarà attraversata da suoni, colori e maschere, confermando il Carnevale come uno degli eventi più rappresentativi del territorio.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Manfredonia è pronta a lasciarsi trasportare dalla musica.