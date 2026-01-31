Edizione n° 5963

BALLON D'ESSAI

FOGGIA NOBILETTI // Provincia di Foggia, Nobiletti: “Ripartiamo ritrovando equilibrio e una visione condivisa”
31 Gennaio 2026 - ore  09:00

CALEMBOUR

CIAO "ROBIN" // Manfredonia piange Umberto Leone: si spegne a 22 anni il giovane militare dal cuore di supereroe
31 Gennaio 2026 - ore  09:13

Home // Manfredonia // "Musica, Maestro!": il Carnevale Storico di Manfredonia accende la 72ª edizione

CONFERENZA “Musica, Maestro!”: il Carnevale Storico di Manfredonia accende la 72ª edizione

La presentazione ufficiale dell’evento avverrà nel corso della conferenza stampa in programma martedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.00

“Musica, Maestro!”: il Carnevale Storico di Manfredonia accende la 72ª edizione

“Musica, Maestro!”: il Carnevale Storico di Manfredonia accende la 72ª edizione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia è pronta a tornare a vibrare al ritmo della sua manifestazione più identitaria. Il Carnevale Storico di Manfredonia si prepara a fare il suo ritorno con la 72ª edizione, promettendo spettacolo, musica e tradizione in una cornice che ogni anno richiama migliaia di visitatori.

La presentazione ufficiale dell’evento avverrà nel corso della conferenza stampa in programma martedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.00, presso l’Infopoint Turistico di Piazzetta Mercato 9. Un appuntamento atteso, durante il quale verranno svelati i dettagli del programma, gli ospiti, le novità artistiche e le curiosità che accompagneranno l’edizione 2026.

Il tema scelto, evocativo e coinvolgente, punta ancora una volta a valorizzare l’anima musicale e creativa del Carnevale sipontino, capace di trasformare la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Tra tradizione e innovazione, Manfredonia si prepara a vivere giorni di festa che uniranno comunità, cultura e spettacolo.

Le date da cerchiare in rosso sono 15, 17 e 21 febbraio 2026, quando la città sarà attraversata da suoni, colori e maschere, confermando il Carnevale come uno degli eventi più rappresentativi del territorio.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Manfredonia è pronta a lasciarsi trasportare dalla musica.

“Musica, Maestro!”: il Carnevale Storico di Manfredonia accende la 72ª edizione
“Musica, Maestro!”: il Carnevale Storico di Manfredonia accende la 72ª edizione

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

