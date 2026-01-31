Peschici verso il porto turistico: approvato il progetto da 5,8 milioni

Dopo Manfredonia, Rodi Gargano e Vieste, anche Peschici avrà il suo porto turistico. La giunta comunale ha approvato la Presa d’atto del progetto esecutivo di completamento con adeguamento e messa in sicurezza del Porto di Peschici attraverso la realizzazione di attrezzature e servizi per una completa fruizione di tipo turistica e commerciale. Importo del progetto € 5.855.716.

“L’opera – ha spiegato il sindaco Luigi D’Arenzo – è di grande rilevanza strategica per il futuro della nostra comunità. Il porto non è soltanto un’infrastruttura, è una porta sul mare, un luogo identitario, uno snodo economico e sociale che da sempre rappresenta il cuore pulsante della nostra città. Intervenire sul porto significa intervenire sul futuro di Peschici.

Questo progetto nasce da una visione chiara: rendere il nostro porto più sicuro, più moderno, più efficiente e pienamente integrato con il tessuto urbano, nel rispetto dell’ambiente e della straordinaria bellezza paesaggistica che ci caratterizza.

L’adeguamento delle strutture esistenti, l’ampliamento degli spazi e il miglioramento dei servizi consentiranno di rispondere alle esigenze della nautica da diporto, della pesca, degli operatori turistici e dei cittadini.

Un intervento che punta ad aumentare i livelli di sicurezza e funzionalità del porto; a migliorare l’accoglienza turistica e la qualità dei servizi; creare nuove opportunità di sviluppo economico e occupazionale; valorizzare il rapporto tra il porto e il centro abitato; garantire sostenibilità ambientale e rispetto dell’ecosistema marino.

Siamo consapevoli che ogni grande opera comporta responsabilità, attenzione e ascolto. Per questo il percorso che ci ha condotti fino a qui è stato improntato alla trasparenza, al confronto con gli enti competenti e alla ricerca di soluzioni tecniche compatibili con il nostro territorio.

L’approvazione di oggi è un punto di partenza. È un atto di fiducia nel futuro di Peschici, nella sua capacità di crescere senza perdere la propria anima, di innovare senza rinnegare la propria storia.

Noi sosterremo convintamente questo progetto, con senso di responsabilità e visione condivisa, perché investire nel porto significa investire nella nostra comunità, nei nostri giovani, nel lavoro e nello sviluppo sostenibile.

A breve verranno inviati gli elaborati alla Regione Puglia per l’inizio dell’ procedurale della conferenza dei servizi per l’ottenimento dei pareri di merito. Il progetto con orgoglio è stato redatto dal nostro ufficio tecnico comunale con a capo l’architetto Franco Delli Muti quindi senza aggravi sulle finanze e casse cittadine”.

