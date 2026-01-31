BARI – “Il cosiddetto ‘nuovo piano’ per ridurre le liste d’attesa non è altro che la riproposizione di misure già esistenti e che evidentemente non hanno funzionato”: lo afferma Napoleone Cera, consigliere regionale della Puglia, commentando le dichiarazioni del presidente Michele Decaro sul provvedimento in arrivo.

“Già nel 2019, ben prima del Covid, la sanità pugliese disponeva di prestazioni serali, intramoenia, Cup regionale e monitoraggio delle liste d’attesa. Misure identiche a quelle oggi presentate come innovazioni”, sottolinea Cera.

Il consigliere evidenzia anche i finanziamenti straordinari stanziati negli anni: 55 milioni nel 2021, 32 milioni nel 2022 e 30 milioni nel 2024, in gran parte destinati al privato accreditato. Nonostante gli investimenti, le liste d’attesa rimangono una delle principali emergenze della sanità pugliese.

“Il problema non è la mancanza di piani, ma l’assenza di una strategia reale – continua Cera –. Si continua a rincorrere le emergenze affidandosi al privato invece di rafforzare la sanità pubblica: personale, reparti, organizzazione e programmazione”.

“I pugliesi hanno bisogno di visite, esami e interventi in tempi certi e dignitosi, non di nuovi annunci o slide rinnovate. È finito il tempo delle sperimentazioni infinite. Servono scelte politiche coraggiose, dalla parte della sanità pubblica e dei cittadini”, conclude il consigliere.