31 Gennaio 2026 - ore  09:00

31 Gennaio 2026 - ore  09:13

Home // Capitanata // Scapato: “Porterò le istanze della Capitanata in Consiglio regionale”

SCAPATO CAPITANATA Scapato: “Porterò le istanze della Capitanata in Consiglio regionale”

Il neo consigliere eletto nel collegio foggiano nella lista Decaro Presidente, traccia le priorità del suo mandato all’interno dell’assemblea pugliese

Scapato: “Porterò le istanze della Capitanata in Consiglio regionale”

Antonio Decaro e Giulio Scapato

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Capitanata // Capitanata-territorio //

FOGGIA – In vista della prima seduta del Consiglio regionale, lunedì prossimo, il neo consigliere Giulio Scapato, eletto nel collegio foggiano nella lista Decaro Presidente, traccia le priorità del suo mandato all’interno dell’assemblea pugliese.

«Lunedì inizierà ufficialmente il mio mandato – dichiara Scapato – anche se già nei giorni scorsi ho partecipato a incontri e riunioni per affrontare le principali criticità della Capitanata». Il consigliere evidenzia l’intenzione di portare le radici socialiste nel cuore pulsante della Regione Puglia, trasformandole in proposte concrete e condivise a favore del territorio.

Scapato ribadisce la volontà di tutelare gli interessi della provincia di Foggia: «Non consentirò mai decisioni che possano ricadere negativamente sulla comunità foggiana». Sottolinea inoltre la fiducia nel presidente della Regione: «Sono certo che Michele Decaro, persona seria e disponibile, manterrà gli impegni assunti con Foggia. Per me una stretta di mano ha un valore assoluto».

Tra le priorità della nuova legislatura, Scapato indica: sanità efficiente e accessibile, infrastrutture per lo sviluppo economico e collegamento tra formazione e lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alle vocazioni del territorio.

«È una sfida importante – conclude Scapato – alla quale non mi sottrarrò, perché Foggia e la sua provincia meritano il massimo impegno da parte di tutti i consiglieri regionali, di maggioranza e opposizione».

LASCIA UN COMMENTO