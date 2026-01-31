Un sequestro preventivo “diretto o per equivalente” fino a 16.442.214,89 euro resta in piedi nel procedimento che vede coinvolto Mario Fiume, nato a Cerignola (Foggia) il 12 novembre 1961. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, all’esito dell’udienza del 7 ottobre 2025 (presidente Vito Di Nicola, relatrice Maria Cristina Amoroso). L ‘atto è di recente pubblicazione.

Il caso nasce dal decreto con cui il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto, tra il 25 e il 26 settembre 2024, il sequestro dei saldi attivi e di ogni possibile valore nella disponibilità della “Servizi Contabili S.p.r.l.” e, in caso di incapienza, dello stesso Fiume, ritenendo configurabile un profitto illecito collegato al reato contestato ex art. 3 del d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), quantificato nelle imposte non versate.

Nel febbraio 2025 la difesa deposita istanza di revoca sostenendo che la misura avrebbe inciso non solo sul patrimonio della persona fisica, ma anche su quello della società indicata come effettiva beneficiaria dell’illecito risparmio d’imposta. Il pubblico ministero esprime parere negativo e il Gip rigetta; segue l’appello al Tribunale del riesame, che conferma.

Davanti alla Suprema Corte, il ricorso attacca soprattutto la “natura” e la proporzione della misura: si contesta che, per importo elevatissimo e in assenza di un profitto riferibile alla persona fisica, il sequestro non sarebbe riconducibile a finalità ripristinatorie ma avrebbe un effetto sostanzialmente afflittivo, sproporzionato e quindi improprio. La difesa insiste anche sull’idea che lo stesso provvedimento individui il profitto nella società, sicché l’ablazione nei confronti di Fiume non recupererebbe un vantaggio economico “suo”.

Il perno della vicenda, come si legge nel tracciato ricostruito dalla sentenza, ruota quindi attorno a due questioni: la corretta individuazione del profitto (e del soggetto che lo avrebbe conseguito) e la conseguente legittimità di un sequestro che opera su più piani, tra società e persona fisica, con la clausola dell’equivalente in caso di incapienza.

Sul piano procedurale, la Cassazione ricostruisce la sequenza dei provvedimenti: decreto del Gip, istanza di revoca, rigetto, appello e ulteriore rigetto, quindi ricorso per cassazione