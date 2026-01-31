Edizione n° 5963

DATI Sondaggi Ipsos: Fratelli d’Italia al 29,4%, miglior dato dell’ultimo anno. In crescita anche il Pd

Si tratta del miglior risultato ottenuto dal partito guidato da Giorgia Meloni nell’arco dell’ultimo anno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Secondo gli ultimi sondaggi Ipsos, illustrati da Nando Pagnoncelli sulle colonne del Corriere della Sera, Fratelli d’Italia consolida la propria leadership politica, raggiungendo il 29,4% dei consensi. Si tratta del miglior risultato ottenuto dal partito guidato da Giorgia Meloni nell’arco dell’ultimo anno, con un incremento di un punto percentuale rispetto al mese precedente.

Nel campo del centrodestra cresce anche Forza Italia, che sale all’8,7%, guadagnando lo 0,4%. Rimane invece stabile la Lega, ferma all’8%, uno dei livelli più bassi registrati negli ultimi dodici mesi. Un dato che, al momento, non riflette ancora eventuali effetti legati all’ipotesi di una scissione interna riconducibile a Roberto Vannacci.

Centrodestra e opposizioni

Sul fronte dell’opposizione, il Partito Democratico mostra segnali di ripresa: il Pd si attesta al 21,8%, con un aumento di mezzo punto rispetto a dicembre. Stabile il Movimento 5 Stelle, stimato al 13,3%, in lieve flessione dello 0,2%, così come Alleanza Verdi e Sinistra, ferma al 6,2%.

In calo Azione, che scende al 2,3%, perdendo lo 0,8% in un mese. Una flessione che, secondo gli analisti, potrebbe essere legata al recente riavvicinamento del partito di Carlo Calenda a Forza Italia.

Gradimento del governo e dei leader

L’indice di apprezzamento dell’esecutivo sale al 43%, con un incremento di un punto, mentre quello personale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si colloca al 44%.

Tra i leader politici cresce il consenso per Antonio Tajani (+1) e per Giuseppe Conte, che registra un aumento di tre punti. Segnali positivi anche per Matteo Salvini, in crescita di due punti e oggi al 24%, complice una maggiore visibilità mediatica nelle ultime settimane. Stabile, infine, il gradimento per Carlo Calenda.

Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un centrodestra ancora solido, con Fratelli d’Italia in netta ascesa, e di un’opposizione che prova a recuperare terreno, in particolare grazie alla crescita del Partito Democratico.

Lo riporta Open.online

