Zaccheria, un tributo alla storia: esposte le foto dei presidenti Rosa Rosa, Fesce e Lioce

PRESIDENTI FOGGIA Zaccheria, un tributo alla storia: esposte le foto dei presidenti Rosa Rosa, Fesce e Lioce

Un gesto dal forte valore simbolico, pensato per rendere omaggio a dirigenti che, in epoche diverse, hanno guidato il club con passione, sacrificio e senso di appartenenza

Zaccheria, un tributo alla storia: esposte le foto dei presidenti Rosa Rosa, Fesce e Lioce

Zaccheria, un tributo alla storia: esposte le foto dei presidenti Rosa Rosa, Fesce e Lioce - ph maizzi

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
31 Gennaio 2026
Foggia, 31 gennaio 2026.

Foggia, 31 gennaio 2026. Sabato 31 gennaio alle 17.30, lo stadio Pino Zaccheria si arricchirà di un nuovo, significativo tassello di memoria e identità. All’interno dell’impianto rossonero saranno infatti collocate le fotografie dei presidenti Rosa Rosa, Fesce e Lioce, figure che hanno segnato in maniera indelebile la storia del calcio foggiano.

Un gesto dal forte valore simbolico, pensato per rendere omaggio a dirigenti che, in epoche diverse, hanno guidato il club con passione, sacrificio e senso di appartenenza, contribuendo a scrivere pagine importanti della storia sportiva della città.

L’iniziativa rappresenta non solo un atto di riconoscenza verso chi ha avuto il coraggio di assumersi la responsabilità della guida societaria, ma anche un messaggio rivolto alle nuove generazioni di tifosi: la storia del Foggia è fatta di uomini, scelte e valori che meritano di essere ricordati.

VIDEO ENZO MAIZZI

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI 

