Manfredonia – San Giovanni Rotondo: un’odissea in pullman (diario di un pendolare)

Manfredonia –. Diario di un pendolare.

Ore 8.10. Come da qualche settimana a questa parte metto piede sul pullman Sita-Cotrap fermo in Piazza Marconi in attesa di partire di lì a poco, direzione San Giovanni Rotondo. Cerco con lo sguardo un posto a sedere. Invano. Tutto pieno. Già dalla partenza. “Ma è per San Giovanni Rotondo questo pullman?” chiedo nella speranza di aver sbagliato, tradito magari dagli ultimi irriducibili colpi di sonno mattutino. Qualcuno annuisce sconsolato, forse consapevole come me, della sorte che a breve ci attendeva.

Ore 8.15. Tutti in “carrozza”. Si parte. Ma con gente in piedi sul corridoio o, come me, seduto sui gradini alla meno peggio.

All-in.

Ore 8.18. Prima fermata. Via Tribuna, nei pressi della Cattedrale. Un’altra ventina di pendolari ad attendere. Si aprono le porte davanti a loro e… Sopresa (o forse no). Non c’è più posto fisico per entrare. Così come non ci sono le condizioni di sicurezza per proseguire. Forse, anzi, senza forse, non c’erano già in partenza. L’autista e un altro rappresentante della suddetta azienda dei trasporti locali, con tanto di giacca con logo sul petto, spengono il motore e scendono dal mezzo. “Non si può partire così, se ci fermano all’autista gli ritirano la patente!” dice il secondo. Come se un’eventuale danno all’incolumità di tutti noi passeggeri fosse una motivazione di Serie B.

“E adesso?” chiede un’anziana signora.

“Signora, adesso si resta qui fino alle 9.15 come le altre volte!” le risponde qualcuno.

“Come??!!” Ebbene sì, come l’altra volta, e come l’altra volta ancora.

Sì perché vani risultano, come sempre, i tentativi dell’autista e del suo collega di far arrivare un altro pullman in ausilio della corsa ordinaria delle 8,15. Bisogna attendere la corsa successiva delle 9,15 “per distribuirci” tra i due pullman. Appunto, come l’altra volta. Sperando che anche quello non arrivi già pieno.

Il clima, ovviamente, si fa pesante.

Tra i passeggeri ci sono studenti che frequentano le scuole superiori a San Giovanni Rotondo, lavoratori dipendenti, tirocinanti, gente con visite mediche prenotate, e forse anche semplici pellegrini che hanno deciso di farsi un giorno di preghiera in periodo di quaresima. “Colpa degli studenti! Per loro c’è il pullman apposito delle 7,30! Fateli scendere tutti e partiamo” accusa ad alta voce una signora nelle prime file. Come? Colpa degli studenti? Se hanno l’ingresso a scuola alla seconda ora che colpa hanno loro? Quella forse di permettersi un’ora di sonno in più?! Maddai!

Ore 8.35. “Ho chiamato i prèsidi delle loro scuole” dice il tizio della Sita “solo alcuni di loro effettivamente devono entrare alla seconda ora. Gli altri magari hanno fatto tardi ieri sera… (sorride)”. Gli altri cosa? Hanno deciso spontaneamente di entrare alla seconda ora? Vanno a San Giovanni Rotondo solo per marinare la scuola? Fatti loro, il biglietto (o abbonamento) ce l’hanno, l’hanno pagato come tutti, e come tutti hanno diritto a partire. Volente o nolente. E poi siamo sicuri che escludendo gli studenti ci sia comunque posto per tutti in un solo pullman? Si è ‘solo’ alla prima fermata. Alla seconda, vicino il Bar Scaloria, si raccoglie un buon gruppo di pendolari (e non) spesso numericamente consistente. E dopo quella fermata ce ne sono altre due potenziali.

Ore 8.45. Qualche signora ci riprova: “Dai, chi non ha necessità di arrivare prima può scendere e prendere quello delle 9,15!”. Basta l’occhiataccia di alcuni dei presenti per zittirla.

Highlander.

Ore 8.50. Ormai molti sono fuori dal pullman, fermo là in Via Tribuna da oltre mezzora col motore spento. Qualcuno approfitta per una sigaretta, qualcun altro per un caffè al volo al bar più vicino. Passa un pullman “No questo va a Monte Sant’Angelo”. Speranze spente sul nascere.

Altri invece si organizzano per passare alle vie legali o rivolgersi alle forze dell’ordine appena possibile: “Siamo stanchi. Questa storia si ripete da un anno e mezzo! Adesso basta. C’è gente che non può arrivare a lavoro dopo le 10!”. Tra lo stupore dell’autista stesso (finto o vero chissà?) arriva la risposta di quello con la giacca ‘istituzionale’ che esorta: “E voi fate le lettere, le denunce, le lamentele, fatele!” come se lui rappresentasse (con tutto rispetto) l’azienda trasporti di ortaggi dell’Uzbekistan.

Ponzio Pilato.

Ore 9.19. All’orizzonte si vede il pullman della corsa successiva (quella delle 9,15). Si spera non sia pieno. Tranne i primi posti è vuoto. Meno male penso. Come gli altri ‘esuberi’ prendo posto. Si (ri)parte. Dopo quasi un’ora.

Ore 9.20. Seconda Fermata. Bar Scaloria. C’è gente della corsa delle 8,15, che attende da circa un’ora, più quella della corsa delle 9,15. Ovviamente il pullman (il secondo) si riempie quasi tutto. Sorrido, amaramente, pensando alla signora che voleva l’ostracismo degli studenti poco prima. E si riparte.

Ore 9.30. Senza altre fermate, il pullman (i pullman) sono ormai sulla strada per San Giovanni Rotondo. Ed io, coprendo con la carta di una caramella balsamica, il tanfo proveniente da due individui dalla dubbia igiene personale, seduti nei posti avanti a me, penso la stessa cosa che penso ogni mattina quando salgo sul pullman, cercando posto : “Io speriamo che me la cavo!”.

Questo è il racconto reale di un normalissimo pendolare in una normalissima giornata di fine marzo, scritto nella speranza che venga letto da chi di dovere circa il servizio trasporti della tratta Manfredonia – San Giovanni Rotondo. E viceversa. Sì perché situazioni “di esubero” e al limite della sicurezza avvengono anche da San Giovanni R. direzione Manfredonia. E da non poco tempo.

(A cura di L.V., cittadino di Manfredonia)

