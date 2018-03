Caratù “Perchè Manfredonia deve pagare l’incompetenza dei propri amministratori?”

Di:

Manfredonia, 31 marzo 2018. ”Perché la città deve pagare per incompetenza, inefficienza, arroganza, mala gestio dei propri amministratori?

È ora di finirla!

Non si può più scaricare sulle famiglie, sulle imprese, sul commercio, sugli artigiani il costo della mala gestione dell’ a.s.e Spa.

Richiedendo ancora una volta un aumento della Tassa sui rifiuti solidi urbani.

A.S.E. è un’azienda speciale, speciale in tutto. Ha tanti Colonnelli, molti Marescialli, senza neanche un Generale e senza soldati veri. Cosa si pretende da un’azienda del genere. Senza falsa modestia, il nostro movimento da anni denuncia alla pubblica opinione il progetto politico,fallimentare, di fare di quella azienda una mega holding. Ad oggi l’unico progetto realizzato è una mega voragine finanziaria riempita di danaro pubblico. Il progetto politico era lungimirante, ma fallimentare dal punto di vista manageriale. Dalla fine dell’amministrazione Campo ad oggi è successo di tutto. Innanzitutto si è passati da una gestione politica di un Consiglio di amministrazione con la presenza dell’opposizione ad un amministratore unico di fiducia del Sindaco solo soletto al comando.

Da un contributo Comunale di circa 4 milioni di euro ai circa 9 milioni attuali, con un sostanziale raddoppio della tari a carico dei cittadini. Si è passato da una transazione quasi a costo zero per le casse comunali fatta dall’amministrazione Campo ( prevedeva una cessione di suolo Comunale) ad una transazione onerosissima per le casse comunali fatta dall’attuale gestione politica, Circa 6 milioni di euro in contanti. Si è passati Da un contratto di servizio che prevedeva pagamenti del corrispettivo a consuntivo, ad un contratto di sevizio che prevede il pagamento del costo del servizio anticipato. Per non parlare del ripiano delle perdite improvvise 1.6 milioni di euro, è la fallita gestione del mercato ittico, come quella del verde pubblico. Ed ora richiedete un aumento della tari, per fare cosa buttarle nella voragine A.s.e.?

Ma Era proprio necessario acquistare ( a costi non proprio di mercato ) un mega capannone per poi continuare ad usare locali comunali, era proprio necessario gestire il servizio per altri comuni assorbendo il personale. Prima di pensare ad aumentare la tari per un servizio pessimo, si pensi ad usare meglio l’ase ed in prospettiva ridurre la tassa. Quell’azienda ha bisogno di un manager vero non di gestione politica”.

(A cura di Giovanni Caratù, Manfredonia che funziona 31 marzo 2018)