Cerignola, 31 marzo 2018. Gli agenti del Commissariato di Cerignola, nello svolgimento dell’attività di controllo del territorio, hanno tratto in arresto Carosiello Francesco, pregiudicato locale classe 1997, per detenzione ai fini di spacci di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’accurato controllo operato dagli Agenti, subito insospettiti dall’atteggiamento assunto dal malvivente, a seguito di perquisizione hanno rinvenuto 16 grammi circa di hashish e circa 1 grammo di cocaina, suddivise rispettivamente in più dosi. Sono stati altresì sequestrati anche la somma di 430 euro. In stato di arresto, successivamente alle formalità di rito, per il malvivente sono stati disposti gli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Redazione StatoQuotidiano.it Cerignola, droga: un arresto del Commissariato ultima modifica: da

