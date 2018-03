Vigili del fuoco al lavoro dopo l'esplosione di una palazzina di due piani, a Rescaldina (Milano), 31 marzo 2018. ANSA/ DANIELE BENNATI

(ANSA) Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina nell'hinterland a nord ovest di Milano. Secondo le prime informazioni sul posto i vigili del fuoco avrebbero già estratto vive tre persone dalle macerie dello stabile di due piani, parzialmente crollato. Una sarebbe in corso di recupero in questi minuti. Un'altra sarebbe stata individuata sotto le macerie. Sul posto i soccorritori stanno scavando tra le macerie. Nel crollo della palazzina ci sono almeno cinque persone coinvolte. (ANSA) Crolla palazzina di due piani nel Milanese

