La minigiunta al primo impegno istituzionale

Sono passati pochi giorni dall’insediamento del mini sindaco e dei mini assessori del progetto “Coloriamo il nostro futuro” e già i piccoli amministratori della Tancredi Amicarelli hanno dovuto espletare il primo impegno istituzionale con la partecipazione alla storica processione del Venerdì Santo. Accolti dal primo cittadino Pierpaolo d’Arienzo, dal presidente del consiglio Vergura e dall’assessore Rosa Palomba, i mini amministratori con senso del dovere hanno onorato la processione per le vie della città. “Coloriamo il nostro futuro” è un progetto che sarà utile ai ragazzi e sembra essere stato preso in seria considerazione dai grandi. Gli occhi di tanta gente erano puntati su questi ragazzi che non hanno deluso le aspettative.

Già si prospetta un impegno fuori sede per i piccoli amministratori che tra qualche mese dovranno partecipare ad un convegno nazionale.

