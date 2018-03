CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI MANFREDONIA (PH SQ)

Manfredonia, 31 marzo 2018. Su disposizione del Pm di turno della Procura di Foggia, si è svolto l’esame autoptico sul corpo di un 70enne di Manfredonia, Ciro Gambuto, deceduto giorni fa nell’ospedale civile del centro sipontino. Da raccolta dati, i familiari della vittima hanno presentato una denuncia ai Carabinieri ipotizzando una presunta responsabilità medica per il decesso del proprio caro. Come prassi, e dunque come un atto dovuto, i militari dell’Arma – Carabinieri della Stazione di Manfredonia – stanno procedendo nelle verifiche del caso, attraverso raccolta di informazione ed acquisizione delle cartelle cliniche. Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sui fatti, al di là dell’apertura di prassi delle indagini degli inquirenti. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia, morte 70enne: svoltasi autopsia. Indagini cc ultima modifica: da

