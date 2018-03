M5S MANFREDONIA (FRAME VIDEO, 31 MARZO 2018)

Manfredonia, 31 marzo 2018. SALTA il consiglio comunale di Manfredonia, convocato ieri sera alle ore 23. Come risaputo, all’ordine del giorno un unico accapo: “1. Piano economico finanziario gestione rifiuti per l’anno 2018. Approvazione; Approvazione tariffe TARI 2018”. Stamani la seconda convocazione nella Sala consiliare di Palazzo San Domenico. Manfredonia, salta il Consiglio (VIDEO) ultima modifica: da

