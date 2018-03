Manfredonia. TARI in aumento (TABELLA- DATI – VIDEO)

Di:

Manfredonia, 31 marzo 2018. ”+15,23% per le utenze non domestiche, +11,82% come quota fissa, +19,22% quota variabile per le utenze domestiche”. Questo l’aumento della tariffa TARI, secondo quanto stabilito e approvato stamani in Consiglio comunale a Manfredonia.

Tari-2018

Questa mattina la seconda seduta dopo quella andata deserta ieri sera.

I punti all’ordine del giorno:

– approvazione piano economico finanziario gestione rifiuti per l’anno 2018;

– approvazione tariffe TARI 2018,

riuniti poi in un’unica discussione con una votazione finale che ha visto l’approvazione dei due punti con 12 voti favorevoli della maggioranza, un astenuto (vicepresidente Italo Magno) e l’opposizione assente al voto.

“I Comuni pugliesi e quindi anche Manfredonia sono stati ‘obbligati’ all’ARO, la nostra città ha una società in house (ASE) così come Cerignola ed abbiamo dovuto accettare il progetto ‘differenziata’, un progetto complesso con conseguenti ritardi nel raggiungimento degli obiettivi. La città è sporca, nessuno lo nega, ma bisogna tener presente il cambiamento del modello di gestione dei rifiuti avvenuto nell’ultimo periodo…non è sostituendo ‘l’allenatore’ che la situazione troverà soluzione in tempi brevi”, le parole del sindaco Angelo Riccardi in risposta alle provocazioni mossegli dai consiglieri di opposizione presenti in aula.

Ancora una volta i consiglieri di Forza Italia chiedono le dimissioni di tutti i componenti dell’intera Giunta comunale, data “la reiterata cattiva gestione dell’organizzazione relativa ai ritardi nelle informazioni da discutere” oltre alla “evidente problematica dei debiti pubblici sottolineata anche dalla Corte dei Conti nel consiglio comunale del 26 marzo 2018″.

.

“Si reputa così importante la questione del piano ARO grazie a cui si era detto sarebbe stata possibile la ristrutturazione dell’ASE che in sei anni non è ancora avvenuta e non si è tenuto conto del fatto che nel frattempo la città continua a versare in un stato di crescente sofferenza ed ora le si chiede anche un ulteriore aumento della tariffa TARI”, così il consigliere del M5S Gianni Fiore è intervenuto stamane.

“Il PEF presentato non è nient’altro che una bozza, mi sento in diritto di dire questo, in quanto si tratta sostanzialmente di un documento qualitativo poiché mancano numerose voci e somme impossibili quindi da consultare. L’amministrazione dovrebbe cambiare marcia non giustificando più i suoi continui cattivi comportamenti ma è un difficile obiettivo da prevedere e raggiungere arrivati a questo punto”, tiene a precisare Leonardo Taronna, consigliere di FI.

A cura di Libera Maria Ciociola

Manfredonia, 31 marzo 2018









Redazione StatoQuotidiano.it